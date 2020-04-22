كيفية مشاهدة مقاطع البث المباشر في إنستاجرام باستخدام الحاسوب

إذا كنت تستخدم حاسوب محمول أو مكتبي، فإن خيارات مشاهدة مقاطع فيديو إنستاجرام المباشرة محدودة للغاية، حيث لا يتيح التطبيق أي طريقة رسمية لمشاهدتها عبر الحواسيب المكتبية أو المحمولة، ولكن بالرغم من ذلك يمكنك مشاهدتها باستخدام إضافة متصفح جوجل كروم.

إليك كيفية مشاهدة مقاطع البث المباشر في إنستاجرام في ويندوز أو ماك:

افتح متصفح جوجل كروم، وقم بتثبيت إضافة IG Stories for Instagram.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب إنستاجرام الخاص بك.

انقر على رمز الإضافة في أعلى الشاشة.

اضغط على خيار (Go to IG Stories).

بمجرد النقر على خيار الإضافة، ستنتقل إلى إصدار إضافة صفحة إنستاجرام الخاصة بك.

سيظهر لك في الصفحة أربع فئات في شريط البحث وهي: الأصدقاء، الموقع، البحث، التحميل.

اضغط على فئة (الأصدقاء) Friends، سيظهر لك قائمة بأصدقائك الذين نشروا صورًا أو مقاطع فيديو في الفترة الأخيرة في القصص الخاصة بهم.

في الجزء العلوي لقسم الأصدقاء – إذا كان أحد أصدقائك يبث حاليًا مقطع فيديو مباشر – سترى اسم المستخدم لهذا الشخص مع رمز مباشر بجانبه، انقر على هذا الرمز لبدء مشاهدة الفيديو المباشر.

إذا لم تكن هناك مقاطع فيديو مباشرة قيد التشغيل، فيمكنك النقر على رمز العين الخاص باسم صديقك لعرض مقاطع الفيديو المباشرة التي بثها من قبل، والتي أُضيفت إلى قسم القصص، كما يمكنك أيضًا:

تنزيل القصص مباشرة.

مشاهدة قصص أي شخص أخر ليس من أصدقائك إذا وضع وسم عليها باسم موقعك الجغرافي.

البحث عن القصص حسب المستخدمين أو الوسوم أو الأماكن.

طرق للعثور على مجموعات البث المباشر في إنستاجرام: