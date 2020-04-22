صفقة اليوم.. اشترك في NordPass لإدارة كلمات المرور وحماية حساباتك مع خصم 49%

صفقة اليوم.. اشترك في NordPass لإدارة كلمات المرور وحماية حساباتك مع خصم 49%

الاشتراك لمدة عامين في تطبيق NordPass لإدارة كلمات المرور NordPass Password Manager: 2-Yr Subscription.

يتيح لك تطبيق NordPass إنشاء كلمات مرور قوية جديدة، وحفظها، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تستخدمها.

يدعم الملء التلقائي لكلمات المرور عند زيارة مواقع الويب المفضلة لديك، ومشاركة كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن مع جهات الاتصال الموثوقة.

يدعم النسخ الاحتياطي والمزامنة، والمصادقة الثنائية.

يتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من خلال 6 أجهزة في الوقت نفسه.

يستخدم تطبيق NordPass خوارزمية (XChaCha20) التي تعتبر من أحدث خوارزميات التشفير لتخزين كلمات المرور، ويعتمد على معمارية (zero-knowledge) لضمان بقاء بياناتك آمنة.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، وكروم أوإس، كما يتوفر كإضافة في معظم متصفحات الويب.

تتيح لك هذه الصفقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 120 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 49 %.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُعتبر كلمات المرور الضعيفة هي القوة الدافعة الرئيسية وراء الهجمات الإلكترونية، والانتهاكات الأمنية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، حيث يحدث أكثر من 80% من خروقات البيانات بسبب كلمات المرور الضعيفة أو التي يسهل تخمينها.

والآن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) اتجه الناس إلى التعلم والعمل عن بُعد، مما أدي إلى زيادة هذه الهجمات للاستيلاء على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدمين، وبيعها في منتديات القراصنة الموجودة على الويب المظلم.

خلال الأسبوع الماضي أشار تقرير من شركة (إسيت) ESET للأمن الإلكتروني إلى وجود نصف مليون حساب مستخدم في تطبيق Zoom للبيع على الويب المظلم، من ضمنها الحسابات الخاصة بالبنوك والمؤسسات التعليمية.

لحسن الحظ؛ يمكنك تجنب مثل هذه الهجمات وحماية حساباتك عن طريق الاستثمار في خدمة لإدارة كلمات المرور مثل: NordPass. تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الاشتراك في تطبيق NordPass لمدة عامين بخصم يصل إلى 49% لفترة محدودة.

عادة ما يصل سعر الاشتراك لمدة عامين في تطبيق NordPass إلى 120 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 59.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 49 في المئة من السعر المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

يتيح لك NordPass إنشاء كلمات مرور معقدة وغير قابلة للتخمين تلقائيًا لجميع حساباتك التي تحتاج إلى مستوى أعلى من الأمان، كما يساعدك في حماية جميع كلمات المرور الخاصة بك وإدارتها باستخدام أحدث خوارزميات التشفير.

يقدم لك التطبيق أيضًا العديد من ميزات التأمين القوية التي تتضمن ما يلي:

إنشاء كلمات مرور قوية جديدة، وحفظها، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تستخدمها.

دعم الملء التلقائي لكلمات المرور عند زيارة مواقع الويب المفضلة لديك، ومشاركة كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن مع جهات الاتصال الموثوقة.

دعم النسخ الاحتياطي والمزامنة، والمصادقة الثنائية.

يتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من خلال 6 أجهزة في الوقت نفسه.

يستخدم تطبيق NordPass خوارزمية (XChaCha20) التي تعتبر من أحدث خوارزميات التشفير لتخزين كلمات المرور، ويعتمد على معمارية (zero-knowledge) لضمان بقاء بياناتك آمنة.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، وكروم أوإس، كما يتوفر كإضافة في معظم متصفحات الويب.

الحصول على الصفقة: من هنا.