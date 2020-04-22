تسريبات جديدة تكشف مستقبل هواتف آيفون 12

أفاد المحلل (مينج-تشي كو) الذي يعد أشهر مسربي أخبار ومنتجات آبل بأن معظم هواتف الشركة القادمة ستواجه تأخيرات، كما كشفت عن توقعاتها الخاصة بالمنتجات الحالية.

وقال (كو): إنه يتوقع أن تبيع آبل بين 12 و14 مليون وحدة من هاتف (آيفون إس إي) الأحدث خلال الربع الثاني من 2020، ثم سينخفض العدد إلى 10 ملايين في الربع الثالث. وكانت آبل قد فتحت باب حجز الهاتف قبل أيام لتؤجل شحنه إلى شهر أيار/ مايو، بسبب الطلب المرتفع الذي فاق التوقعات.

ومع ذلك، حذر (كو) من أن الطلب المرتفع على (آيفون إس إي) سيؤثر على مبيعات الهواتف الرائدة (آيفون 11)، خاصةً أن المستهلكين أصبحوا يفضلون الهواتف ذات السعر المنخفض، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق العالمية بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19. ويُتوقع أن تنخفض شحنات هواتف آيفون خلال الربع الثاني بنسبة 30%.

وأخرت شركة آبل إنتاج هواتف (آيفون 12) القادمة – التي يقول (كو): إنها سيكون هناك 4 منها – جزئيًا. وبسبب حظر السفر، اضطرت آبل لانتداب المزيد للموظفين المحليين، مما أدى تأخير الإنتاج لمدة شهر واحد.

والآن، يُتوقع أن تدخل طُرز (آيفون 12) بقياس 5.4 بوصات، و6.1 بوصات مرحلة الإنتاج الشامل في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، أما إنتاج طراز 6.7 بوصات فسيؤخر إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وفقًا لـ (كو).