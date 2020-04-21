6 أسباب تمنعك من تنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي

قد تُصادف في بعض الأحيان صعوبة في تنزيل تطبيقات جديدة من متجر (جوجل بلاي) Play Store في هاتف أندرويد، وذلك بسبب عدم توافق هاتفك مع التطبيق الذي تريد تنزيله، أو عدم وجود مساحة كافية في الهاتف، أو غير ذلك من الأسباب الأخرى.

فيمل يلي سنستعرض أبرز 6 أسباب قد تمنعك من تنزيل تطبيقات معينة من متجر جوجل بلاي، وطرق حلها:



1- عدم توافق الجهاز:

التفسير الأكثر شيوعًا لعدم إمكانية تنزيل تطبيق معين هو أن مطورو التطبيق قد وضعوا عليه علامة (غير متوافق) incompatible مع جهازك، سترى هذه الرسالة إذا صُمم التطبيق للأجهزة اللوحية عند محاولة تنزيله في هاتف ذكي.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة إلى أن التطبيق لا يمكنه العمل على جهازك بشكل قاطع، فقد يختار المطورون وضع علامة (غير متوافق) بسبب الأخطاء التي لا يمكنهم إصلاحها مع طراز محددة.

يمكنك التغلب على هذه المشكلة من خلال تنزيل التطبيق بصيغة APK وتثبيته، ولكن احذر إذا كانت هناك مشكلات عدم توافق فعلية مع هاتفك، فمن المحتمل أن يتضرر، أو قد لا تتمكن من الوصول إلى ميزات معينة في التطبيق.

2- القيود الجغرافية:

يعني وجود قيود جغرافية هو أن التطبيق غير متوفر أو لا يعمل في منطقتك، مثل: تطبيق لبنك محلي في الولايات المتحدة لن يعمل إذا كنت تعيش في المنطقة العربية، كما يمكن للتطبيق أن يعمل في مواقع جغرافية معينة فقط في مراحل إطلاقه المبكرة.

3- يتطلب ميزات غير موجودة في الهاتف:

بعض التطبيقات مثل: Pokemon Go تتطلب مواصفات قوية في الجهاز للعمل، بينما بعض التطبيقات الأخرى تتطلب مكونات معينة مثل: أجهزة استشعار قوية، وبالتالي إذا كان جهازك قديمًا أو لا يوجد به مكون يتطلبه التطبيق، فلا يمكنك تثبيته من متجر جوجل بلاي، وهنا يكون الحل الوحيد هو الترقية إلى جهاز حديث.

4- لا يوجد مساحة تخزين كافية:

تستهلك بعض التطبيقات مساحة تخزين كبيرة، وبالتالي إذا كان جهازك يحتوي على مساحة تخزين صغيرة، فقد لا تتمكن من تثبيت أي تطبيقات أخرى حتى توفر مساحة تخزينية كافية، ويمكن أن يمنعك ذلك من تثبيت تحديثات التطبيق الموجودة أيضًا.

لذلك يجب عليك تحرير مساحة في الجهاز لتثبيت تطبيق جديد، من خلال إلغاء تثبيت التطبيقات القديمة، أو حذف بعض الصور ومقاطع الفيديو في هاتفك بعد حفظ نسخة احتياطية منها في إحدى خدمات التخزين السحابية.

5- أخطاء متجر جوجل بلاي:

إذا كنت تريد تنزيل تطبيق متوافق مع جهازك تمامًا، ولكن التنزيل لا يعمل لسبب ما، فقد تكون هناك مشكلة مؤقتة في متجر جوجل بلاي نفسه، وهنا يمكنك إغلاق المتجر ثم إعادة فتحه والمحاولة مرة أخرى، أو إعادة تشغيل الهاتف ثم الدخول إلى المتجر لمحاولة تنزيل التطبيق من جديد.

6- إصدار نظام التشغيل قديم:

يأتي كل إصدار جديد من نظام التشغيل أندرويد مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي يمكن للتطبيقات الاستفادة منها، فإذا كان التطبيق الذي تريد تنزيله يعتمد على إحدى هذه الميزات التي لا يدعمها إصدار نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك، فلن تتمكن من تنزيل هذا التطبيق على الإطلاق.

يمكنك التأكد من توافق التطبيق مع نظام التشغيل الذي تعمل به، من خلال زيارة صفحة التطبيق في متجر جوجل بلاي، والتمرير للأسفل للوصول إلى قسم المعلومات الإضافية، ورؤية إصدار نظام التشغيل المتوافق مع التطبيق الذي تريد تنزيله.