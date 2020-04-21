5 بدائل لتطبيق خرائط جوجل يمكنك تجربتها

يعد تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps تطبيق الخرائط المفضل لدى لمعظم المستخدمين، حيث يأتي مثبتًا سابقًا في جميع هواتف أندرويد، وحتى مستخدمي آيفون يختارونه غالبًا بسبب ميزاته، وعلى الرغم من ذلك فقد تفكر في استخدام تطبيق بديل يمنحك المزيد من الوظائف أو لتجربة نهج مختلف.

إليك 5 تطبيقات مجانية بديلة لتطبيق خرائط جوجل:

1- تطبيق Waze:

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل المباشر مع المستخدمين الآخرين عند التنقل، ولذلك ستحصل باستمرار على أحدث المعلومات مثل: حركة المرور، وهو مناسب عند تغيير خططك فجأة والحاجة إلى تحديث مباشر عن حالة الطريق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Maps.me:

أحد تطبيقات التنقل القليلة التي يمكنك استخدامها في وضع (عدم الاتصال) Offline، مما يجعله بديلًا قويًا لتطبيق خرائط جوجل، حيث يتيح لك تنزيل الخرائط دون استهلاك مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف، وهو مناسب عندما تحتاج إلى العثور على الاتجاهات وليس لديك اتصال بالإنترنت.

يستخدم التطبيق قاعدة بيانات خدمة OpenStreetMap، والتي تتيح تجربة أكثر تفصيلاً وموثوقية، ولكن وظائف البحث محدودة إلى حد ما. حيث يمكنك العثور على جميع الوجهات السياحية بسهولة، ولكن لا يمكنك البحث عن الأنشطة التجارية ما لم يكن لديك عناوينها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق MapQuest:

يتيح لك هذا التطبيق ميزات عديدة مثل: الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور، وخيار إعادة التوجيه التلقائي، وحساب تكلفة الوقود المقدرة لرحلتك، وإظهار درجة الحرارة الحالية في موقعك، بالإضافة لإمكانية مزامنة تلك البيانات مع أجهزتك الأخرى ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.

4- تطبيق Here WeGo:

يقدم هذا التطبيق واجهة مستخدم بسيطة، حيث يحتوي فقط على الميزات التي ستساعدك فعليًا على التنقل في طريقك من البداية إلى الوجهة النهائية، بدون أي خيارات تخطيط مسار متقدمة، بالإضافة لإمكانية تنزيل خرائطك وحفظها واستخدامها في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق OsmAnd:

يستخدم التطبيق قاعدة بيانات خدمة OpenStreetMap، والتي تتيح لك توفير تحديثات حركة مرور دقيقة للغاية، مع إمكانية استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال، والعديد من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم مثل: أدوات مختلفة لتغيير مظهر الخريطة، و (الوضع الداكن) Dark Mode.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.