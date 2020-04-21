مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone SE الجديد و iPhone 11

أعلنت شركة آبل خلال الأسبوع الماضي عن الجيل الثاني من هاتف iPhone SE – الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016 – وذلك بعد ما حقق الجيل الأول نجاحًا كبيرًا بفضل ميزاته، التي تشمل: الحجم الصغير، والأداء القوي، والسعر المعقول.

يعتبر هاتف iPhone SE الجديد هو أصغر هاتف آيفون متاح، ولكن أهم ما يميزه هو الأداء القوي حيث إنه يعمل بمعالج (Apple A13 Bionic) وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف سلسلة iPhone 11 التي أطلقتها آبل في نهاية العام الماضي، كما يتميز الهاتف الجديد بسعره المثالي حيث يبدأ بسعر 399 دولارًا.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone SE الجديد وiPhone 11:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone SE بتصميم أنيق من الزجاج المتين مع إطار من الألومنيوم، وواجهة أمامية باللون الأسود أعلى الشاشة وأسفلها. كما ظهر في الهاتف زر الشاشة الرئيسية التقليدي لهواتف آيفون الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID).

وفي الجهة الخلفية يظهر شعار آبل في الوسط، وكاميرا أحادية العدسة في الزاوية العلوية اليسرى. كما يدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء وفقًا لتصنيف IP67، مما يعني أنه مقاوم للماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

بينما يأتي هاتف iPhone 11 بتصميم من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، وتشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية مع وجود نتوء في الأعلى يضم مستشعرات التعرف على الوجه والكاميرا الأمامية.

وفي الجهة الخلفية ستجد كاميرا ثنائية العدسات داخل إطار مربع في الزاوية العلوية اليسرى، ويدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء وفقًا لتصنيف IP68، مما يعني أنه مقاوم للماء حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة.

الشاشة:

يأتي هاتف iPhone SE بشاشة LCD تطلق عليها آبل اسم Retina HD مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

بينما يضم هاتف iPhone 11 شاشة LCD تطلق عليها آبل اسم (Liquid Retina) مقاسها 6.1 بوصات، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تتطابق الشاشة في الهاتفين من حيث السطوع الذي يبلغ 625 شمعة كحد أقصى، مع نسبة تباين 1400: 1، كما تدعم ميزة (True Tone) لضبط توازن اللون الأبيض لمطابقة الإضاءة المحيطة؛ للحصول على تجربة مشاهدة طبيعية أكثر، مع دعم تشغيل محتوى Dolby Vision و HDR10.

الأداء:

يعمل الهاتفان بأحدث معالجات آبل A13 Bionic؛ الذي يعتمد على التعلم الآلي، ويدعم الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine، ويقدم أداءً أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% مقارنةً بمعالج A12 الذي تعمل به هواتف آيفون لعام 2018.

كما يشترك الهاتفان في خيارات مساحة التخزين الداخلية، حيث يتوفران بثلاث خيارات بسعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت.

الاختلاف الطفيف الوحيد في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)؛ حيث من المفترض أن يعمل هاتف iPhone SE بذاكرة سعتها 3 جيجابايت، بينما يعمل هاتف iPhone 11 بذاكرة سعتها 4 جيجابايت، وفقًا لموقع GSMArena.

الكاميرا:

يأتي هاتف iPhone SE بكاميرا خلفية أحادية العدسة ذات نطاق رؤية واسع، بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.

بينما يأتي هاتف iPhone 11 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وذات نطاق رؤية عريض بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى التقريب البصري بمعدل 2x، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.

بالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم هاتف iPhone SE كاميرا أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

في حين يضم هاتف iPhone 11 كاميرا أحادية العدسة أيضًا، ولكنها بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة ‏f/2.2‏، تدعم نمط بورتريه مع تأثير Bokeh المُطور، وميزة ضبط العمق، وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات، وإمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K.

البطارية:

يعمل هاتف iPhone SE ببطارية سعتها 1821 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

بينما يعمل هاتف iPhone 11 ببطارية سعتها 3110 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi.

ومن حيث الألوان؛ يأتي كِلا الهاتفين باللون الأسود والأبيض والأحمر، ويتوفر iPhone 11 أيضًا باللون الأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح.

السعر:

يبدأ هاتف iPhone SE بسعر 399 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وسعر 449 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، وسعر 549 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

بينما يبدأ هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و 749 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، و 849 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

يتضح لنا أن هاتف iPhone SE بسعة تخزين 256 جيجابايت أرخص من هاتف iPhone 11 بسعة تخزين 64 جيجابايت بما يصل إلى 150 دولارًا.

المواصفات iPhone SE (2020) iPhone 11 المعالج Apple A13 Bionic. Apple A13 Bionic. الشاشة 4.7 بوصات، من نوع LCD بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.1 بوصات، من نوع LCD Liquid Retina، بدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128، أو 256 جيجابايت. 64 أو 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 3 جيجابايت. 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8. كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تتيح تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدلبمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الرئيسية. التعرف على الوجه Face ID. مقاومة المياه يدعم وفقًا لتصنيف IP67. يدعم وفقًا لتصنيف IP68. نظام التشغيل iOS 13 iOS 13 البطارية 1821 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. 3110 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi. الألوان الأسود، والأبيض، والأحمر. الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح. الوزن 148 جرامًا. 194 جرامًا. الأبعاد 138.4 × 67.3 × 7.3 مم 150.9 × 75.7 × 8.3 مم. السعر يبدأ من 399 دولارًا. يبدأ من 699 دولارًا. تاريخ التوافر 24 أبريل/ نيسان 2020. متاح منذ 20 سبتمبر 2019 في الأسواق.