مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق برنامج مجرات لبث حلقات متخصصة بعلوم الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إطلاق برنامج مجرات الذي يتناول موضوعات تخص مجال الفضاء، سوف تُذاع سلسة حلقات مجرات من خلال قناة مركز محمد بن راشد على منصات التواصل الإجتماعي، ويتضمن الهدف الرئيسي لبرنامج مجرات طرح مواضيع مختلفة حول علوم الفضاء بغرض إلهام العقول وتنمية الفضول الفكري لدى الناس، وكذلك الإسهام في زيادة الوعي بالموضوعات المتعلقة بالقطاع، خاصة بالنسبة للناطقين باللغة العربية، ويعتبر هذا البرنامج الجديد هو أول إصدار من ضمن برامج قناة مركز محمد بن راشد للفضاء.

تتضمن خطة المركز توسيع نطاق العمل ليشمل برامج أخرى وعروض بودكاست وغيرها من البرامج الجديدة ليتم عرضها في المستقبل القريب، كما يعمل المركز بمثابة جسر لنقل المعارف ونشر المعلومات العلمية لكافة الناس وتوجيه الشباب نحو مجالات علوم والفضاء.

سيتم إطلاق أولى حلقات برنامج مجرات في 24 أبريل 2020، حيث يقدّمه موظفي مركز محمد بن راشد للفضاء باللغة العربية، مصحوب بترجمة نصية للغة الإنجليزية، ويناقش البرنامج العديد من المواضيع حول مجال الفضاء تتضمن النجوم والكواكب والمجرات والتطورات التكنولوجية المتعلقة بالقطاع.

قال سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “نملك في الإمارات قيادة تؤمن بالعلم والمعرفة، هذه القيادة التي أسست لوضع إستراتيجية مستقبلية مبنية على قيمة العلم باعتباره أداة محورية في بناء مستقبل الإمارات، وتأتي هذه الخطوة استلهامًا لرؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العلم والمعرفة في كافة المجالات والتي يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على بلوغها من خلال غرز ثقافة علوم الفضاء في أذهان الشعب العربي”.

أضاف الشيباني: “إن إطلاقنا لهذا البرنامج الجديد هو تجسيد لرؤيتنا الطموحة التي تهدف إلى الوصول إلى كافة المشاهدين الناطقين بالعربية وإثراء أفكارهم بمحتوى قيّم في علوم الفضاء وتفرعاته. كما يرمي مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة المشهد الإعلامي الآخذ في التطور وتعزيز منصاته الرقمية في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من جهوزية منصات المركز الإعلامية الى أعلى مستوى استعدادًا لعرض المحتوى الحصري، وتلبية احتياجات الجمهور العربي”.

قال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي بمركز محمد بن راشد للفضاء: “تطوير الغريزة العلمية في باطن المنطقة العربية هو أمر في غاية الأهمية. ونحن على يقين بأن برنامج مجرات الجديد سيلعب دورًا هامًا في إنارة عقول المشاهدين وإثرائها بالمعارف العلمية. وقد لاحظنا أن المحتوى باللغة العربية حول قطاع الفضاء محدود جدًا، وعليه نشأت فكرة البرنامج الذي سيكون له أثر كبير على تعميم علوم الفضاء وإشاعتها بين الناطقين باللغة العربية، ونحن على ثقة بأن برنامج مجرات جنبًا الى جنب مع مبادرات المركز الأخرى ستعمل على تحفيز العقول الشابة على البحث واستكشاف المزيد في قطاع علوم الفضاء والتكنولوجيا والابتكار”.

يتضمن الموسم الأول لبرنامج مجرات 8 حلقات بواقع حلقتين كل أسبوع، كما يُغطي البرنامج مواضيع متنوعة تغطي معظم علوم الفضاء، وسيتم عرض البرنامج في فترات معينة خلال العام بعد انطلاقه في شهر أبريل.

يمكن للمتابعين حضور الحلقات من خلال متابعة مركز محمد بن راشد للفضاء على يوتيوب أو إنستاجرام أو فيسبوك.