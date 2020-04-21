خدمات آبل متاحة الآن في المزيد من البلدان العربية

أوضحت شركة آبل أنها ستوسع نطاق متجر التطبيقات (App Store) وخدمة بث الموسيقى (Apple Music) وغيرها من الخدمات لتشمل عشرات الأسواق الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط في أكبر توسع جغرافي في خدماتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت آبل إنها ستوسع متجر التطبيقات ليشمل 20 دولة، ثمانية منها في إفريقيا، وستقدم خدمة (Apple Music) في 52 دولة ومنطقة أخرى، بحيث يعد هذا التوسع الأكبر منذ أن وفرت الشركة ما كان يسمى آنذاك بمتجر (iTunes) ضمن الهند وروسيا وأكثر من 50 دولة أخرى في عام 2012.

وأصبح من الممكن لعدد أكبر من العملاء حول العالم الاستمتاع بالعديد من خدمات آبل الأكثر شعبية، إذ تتوفر خدمات (App Store) و (Apple Arcade) و (Apple Music) و (Apple Podcasts) و (iCloud) الآن في 20 دولة أخرى، فيما تتوفر خدمة (Apple Music) في 52 دولة أخرى.

وقال (أوليفر شوسر) Oliver Schusser، نائب رئيس شركة آبل لخدمة (Apple Music) والمحتوى الدولي: “يسعدنا تقديم العديد من خدماتنا المحببة إلى المستخدمين في بلدان أكثر من أي وقت مضى، ونأمل أن يتمكن عملاؤنا من اكتشاف التطبيقات والألعاب والموسيقى وملفات البودكاست الجديدة المفضلة لديهم”.

وركزت آبل على زيادة مبيعات قطاع الخدمات، الذي بلغت إيراداته 17.8 في المئة من إيرادات الشركة البالغة 260.1 مليار دولار، وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة خلال شهر يناير إن لديها قاعدة مكونة من 1.5 مليار جهاز نشط وتهدف إلى الوصول إلى 600 مليون مشترك في الخدمات بحلول نهاية هذا العام.

ولدى الشركة شروط وأسعار مختلفة لخدمة بث الموسيقى في الأسواق الجديدة، إذ ستقدم آبل في الأسواق الجديدة فترة تجريبية مدتها ستة أشهر مع تعديل أسعار الاشتراك الشهرية لتصبح 4.99 دولارًا في أسواق مثل العراق والكويت.

وتتوفر خدمات (App Store) و (Apple Arcade) و (Apple Music) و (Apple Podcasts) و (iCloud) الآن في البلدان والمناطق التالية:

أفريقيا: الكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وليبيا والمغرب ورواندا ووزامبيا.

آسيا والمحيط الهادئ: ملديف وميانمار.

أوروبا: البوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا.

الشرق الأوسط: أفغانستان (باستثناء Apple Music) والعراق.

أوقيانوسيا: ناورو (باستثناء Apple Music) وتونغا وفانواتو.

فيما تتوسع خدمة (Apple Music) لتشمل البلدان والمناطق التالية: