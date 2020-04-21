أول اختبار منزلي لفيروس كورونا مصرح به من قِبل FDA

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أول إذن لمجموعة أدوات اختبار فيروس كورونا COVID-19 في المنزل، تقول LabCorp، شركة التشخيص التي تنتج هذه الأجهزة، إنها ستمنح وصول الجهاز أولاً إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل.

باستخدام هذا الاختبار يمكن للأشخاص المؤهلين أن يمسحوا أنوفهم لجمع عينة سائلة، لكن سيظلون بحاجة إلى إرسالها إلى المختبر لإجراء الاختبار، حيث يتجاهل أخذ العينات الذاتي الحاجة إلى طبيب لإجراء الاختبار، مما يقلل من التعرض للمرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.

يقوم الأشخاص الذين يخضعون لهذا الاختبار بتمرير قطعة قطن داخل فتحة الأنف مباشرة إلى أن تصل للجزء الخلفي من أنفهم، كما هو موضح في الفيديو أدناه، حيث تعد مسحات الأنف التي تتم إدارتها ذاتيًا بدقة طرق المسح المتبعة في المستشفيات، وذلك وفقًا لتحليل أجرته مجموعة UnitedHealth Group ومؤسسة Gates.

بدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السماح بهذه الأنواع من المسحات في نهاية مارس، على الرغم من أن الوكالة قالت إنه لا يزال يتعين القيام بها تحت إشراف طبيب.

أنشأت عدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية نماذج لاختبار فيروس كورونا في المنزل وحاولوا تسويق هذه الاختبارات خلال الشهر الماضي، مدعين أنهم قادرون على إنتاجها بموجب القواعد التي تسمح للمختبرات المعتمدة بتصميم هذه الاختبارات وتوزيعها، ومع ذلك قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن أي مجموعة اختبار تسمح للأشخاص بجمع عيناتهم في المنزل تحتاج إلى إذن إضافي.

اختبار LabCorp الذي تم إنتاجه هو الأول الذي يضمن هذا التفويض من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويحمل المنتج اسم Pixel، لكنه لا يزال يعتمد على العينات التي تم جمعها من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومثل جميع اختبارات COVID-19 الأخرى في السوق، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بهذا الاختبار بموجب قواعد الاستخدام في حالات الطوارئ فقط.