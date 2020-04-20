4 نصائح لتحويل هاتفك الذكي إلى كاميرا ويب بسهولة

عند تعطل أو توقف (كاميرا الويب) Web Camera التي تستخدمها في إجراء مكالمات الفيديو، أو اكتشفت أنها لا تعطيك جودة الفيديو التي تتطلع إليها، يمكنك بسهولة استخدام هاتفك الذكي ككاميرا ويب.

إليك كيفية تحويل الهاتف إلى كاميرا ويب:

1- ابحث عن تطبيق كاميرا ويب مناسب:

يوجد الكثير من التطبيقات المجانية والمدفوعة لنظامي التشغيل أندرويد وأي أوإس التي يمكن أن تساعدك على تحويل الهاتف الذكي إلى كاميرا ويب، مثل: تطبيق DroidCam لهواتف أندرويد، و EpocCam و iCam المناسبان لنظام التشغيل ويندوز وماك أوإس، و NDI HX الذي يسمح باستخدام أجهزة آيفون ككاميرا ويب عالية الدقة.

مهما كلن التطبيق الذي قمت بتنزيله لا تنسى قراءة سياسة الخصوصية الخاصة به، وبعد تثبيته اتبع التعليمات لتوصيله بالحاسوب، في بعض الأحيان قد تضطر إلى تنزيل برنامج تشغيل، أو تشغيله من خلال متصفح، وإذا طلب التطبيق الأذن للوصول إلى الكاميرا والميكرفون يجب عليك الموافقة على ذلك.

وتذكر أن تشغيل التطبيق بشكل متكرر قد يؤدي إلى استنفاد بطارية الهاتف، لذا يجب توصيله بالشاحن أثناء الاستخدام.

2- استخدم الكاميرا الرئيسية لهاتفك:

توفر لك الكاميرا الرئيسية الخلفية للهاتف صورة ذات جودة أعلى من الكاميرا الأمامية مع المزيد من خيارات التكبير والتركيز أيضًا، حيث تتيح هواتف مثل: iPhone 11 و Galaxy S20 والعديد من الهواتف الذكية الرائدة الأخرى دقة عالية لتسجيل الفيديو تصل إلى 1080بكسلًا.

وبالتالي للحصول على أفضل النتائج عند تحويل الهاتف إلى كاميرا ويب، استخدم الكاميرا الخلفية بدلاً من الكاميرا الأمامية، وغالبًا ما تتيح لك تطبيقات كاميرا الويب وتطبيقات مكالمات الفيديو تحديد خيارات مثل: دقة الفيديو والجودة والاتجاه، بالإضافة إلى التركيز وتأثيرات الألوان.

3- ثبّت الهاتف:

لتجنب الاهتزازات يجب عليك تثبيت الهاتف على سطح ثابت أو تثبيته بوضعية ثابتة، كما يمكنك شراء حامل ثلاثي القوائم للحصول على فيديو أقل اهتزازًا وأكثر احترافية.

4- توفير بعض الإضاءة الإضافية:

سواء كنت تعمل في مكتب منزلي أو على طاولة، ستحتاج إلى بعض الإضاءة الجيدة عند استخدام الهاتف وتحويله إلى كاميرا ويب، لذلك اجلس بالقرب من مصدر ضوء قوي حتى يشاهدك من تُجري معه مكالمة الفيديو بوضوح.

5- استخدام ميكروفون خارجي:

لأفضل جودة صوت يجب عليك استخدام ميكروفون خارجي حتى يستطيع من تُجري معه مكالمة الفيديو أن يسمعك بوضوح، ويمكنك استخدام سماعة (آير بودز) AirPods اللاسلكية إذا كنت تستخدم آيفون ككاميرا ويب، أو حتى يمكنك استخدام سماعات الألعاب أو أي سماعة بلوتوث.