ميزة جديدة من آبل لإطالة عمر بطارية ماك بوك: إليك كيفية استخدامها

قدمت شركة (آبل) Apple ميزة جديدة تُسمى (إدارة صحة البطارية) Battery Health Management في نظام التشغيل macOS Catalina 10.15.5، تهدف إلى تحسين عمر بطارية حاسوب (ماك بوك) Macbook.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة لمعظم المستخدمين، ولكن قد يرغب بعض الأشخاص في تعطيلها نظرًا لأنها تُفعل افتراضيًا.

إليك كيف يمكنك التحكم في ميزة إدارة صحة البطارية الجديدة لنظام التشغيل macOS Catalina؟

كيف تعمل ميزة إدارة بطارية نظام التشغيل ماك الجديدة:

تمامًا مثل أجهزة آيفون وآيباد، يأتي كل طراز من حاسوب ماك بوك ببطارية من نوع (ليثيوم أيون) lithium-ion، ومع تقدم البطارية في العمر، تصبح أقل فعالية ويقل عمرها الافتراضي، كما يمكن أن تتسبب ظروف مثل: درجة الحرارة، ودورة الشحن في سرعة حدوث ذلك.

في نظام التشغيل (أي أوإس 13) iOS 13، أضافت آبل خيار شحن البطارية المحسن الجديد لإطالة عمر بطارية آيفون، والآن تأتي ميزة مماثلة إلى حاسوب ماك مع نظام التشغيل macOS Catalina 10.15.5.

ووفقًا لشركة آبل، تقوم الميزة الجديدة بمراقبة سجل درجة حرارة البطارية وأنماط الشحن الخاصة بها.

وبالتالي إذا كنت شخصًا يستخدم حاسوب ماك بوك متصل بمنفذ طاقة باستمرار، فسوف يتعرف نظام التشغيل على عادات استخدامك لمنع إعادة شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100% في كل مرة، ونتيجة لذلك ستُحافظ على عمر البطارية لفترة أطول.

ما هو الجانب السلبي في هذه الميزة؟

قد تتساءل عن الجانب السلبي لتمكين هذه الميزة بالرغم من حفاظها على البطارية، والجواب هو: نظرًا لأن هذا الخيار يمنع إعادة شحن البطارية بالكامل لمنع الشحن الزائد، فقد تنفد طاقة البطارية بسرعة أكبر عندما تحتاج إلى استخدام حاسوب ماك بوك بدون توصيله بمنفذ شحن دائم.

إذًا، كيف يمكنك تعطيل ميزة إدارة صحة البطارية؟

إذا كنت تعتمد على شحن حاسوب ماك بوك دائمًا لاستخدامه مع البطارية الداخلية فقط معظم الوقت، فقد ترغب في تعطيل هذه الميزة، وإليك كيفية القيام بذلك:

نتقل إلى قائمة آبل في حاسوب ماك بوك.

اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (موفر الطاقة) Energy Saver.

حدد خيار (صحة البطارية) Battery Health.

قم بإلغاء تحديد خيار (إدارة صحة البطارية) Battery health management.

انقر على (موافق) Ok.

انقر على (إيقاف) Turn Off في النافذة المنبثقة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام التشغيل macOS Catalina 10.15.5 متاح حاليًا فقط كإصدار تجريبي للمطورين، وبالرغم من ذلك فإن ميزة (إدارة صحة البطارية) متاحة فقط لحواسيب ماك بوك المزودة بمنافذ Thunderbolt 3، مما يعني أن حواسيب MacBook Pro 2016 و 2018 MacBook Air فقط سيكون لديهما هذا الخيار عند إصدار نظام التشغيل بشكل رسمي لاحقًا.