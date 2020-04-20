موستانج تحصد لقب السيارة الرياضيّة الأكثر مبيعاً في العالم

أصبح بإمكان موستانج الاحتفال بإنجازين عالميين في مجال المبيعات في العيد 56 للطراز، حيث حصدت لقب السيارة الرياضيّة الأكثر مبيعاً في العالم والسيارة الرياضيّة الكوبيه الأكثر مبيعاً للسنة الخامسة على التوالي، كما تُعتبر السيارة الرياضيّة الأكثر مبيعاً في أميركا في السنوات 50 الأخيرة.

قال جيم فارلي، المدير التنفيذي الأعلى لشركة فورد موتور كومباني: “نفتخر بالأعداد المتزايدة لسيارات موستانج والطرازات الفائقة الأداء. من السويد إلى شنغهاي، يستمتع المزيد من عشاق القيادة بشعور الحرية والطرقات الأميركية المفتوحة على متن سيارتنا الجديدة. نتشرّف بخدمة عملائنا وعشاق السيارات طوال 56 سنة وما زلنا نتابع المسيرة”.

إنجازان عالميان في مجال المبيعات:

باعت موستانج 102,090سيارة بفضل مجموعتها الفائقة الأداء غير المسبوقة، وفق تحليل تسجيل المركبات الجديدة الأكثر حداثةً من شركة IHS Markit، ما جعلها السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2019، حيث ارتفعت المبيعات في ألمانيا بنسبة 33 في المئة، وارتفعت في بولندا حوالي 50 في المئة، وتضاعفت تقريباً في فرنسا.

كما شكلت سنة 2019 أيضاً السنة الخامسة على التوالي التي تكون فيها موستانج السيارة الرياضية الكوبيه الأكثر مبيعاً في العالم، حيث تشتمل السيارات الرياضيّة الكوبيه على الطرازات ببابين والطرازات القابلة للكشف وفق تصنيف شركة IHS Markit.

مجموعة موستانج الفائقة الأداء غير المسبوقة:

تحافظ فورد على زخم موستانج من خلال المجموعة الفائقة الأداء غير المسبوقة، علاوة على إضافة خيارات التخصيص والتكنولوجيا باستمرار، وفي ظل توفر 12 طرازاً لعشاق السيارات حول العالم، تقدم فورد للعملاء حقبة ذهبية جديدة من الأداء العالي.

تشتمل سيارات موستانج على طرازي ®EcoBoost وGT مع مجموعتين لتجهيزات الأداء كميزة اختيارية، وموستانج بوليت وموستانج شيلبي ®Shelby‏ GT350 ومجموعة تجهيزات التحكم بالقيادة المتوفرة، GT350R، بالإضافة إلى GT500 مع مجموعة تجهيزات التحكم بالقيادة ومجموعة تجهيزات ألياف الكربون للحلبات كميزة اختيارية.