لماذا يعتبر iPhone SE الجديد هو الهاتف المناسب للشراء في هذه الفترة؟

هل يجب شراء هاتف آيفون الجديد iPhone SE إصدار 2020، أم الانتظار قليلًا للحصول على هاتف iPhone 12 القادم؟ سؤال يبحث الكثيرون عن إجابة له خلال الفترة الأيام الماضية، خاصةً وأن هاتف iPhone SE الجديد يبدأ بسعر 399 دولارًا فقط.

إليك لماذا يعتبر iPhone SE هو الهاتف المناسب للشراء أثناء تفشي فيروس كورونا؟

ما هي أوجه الاختلاف بين iPhone SE وهواتف آيفون الأخرى؟

يحتوي iPhone SE الجديد على شاشة LCD بمقاس 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وسطوع بحد أقصى 625 شمعة، ونسبة تباين 1400: 1، مع دعم التدرج اللوني الواسع.

ويأتي الهاتف بتصميم مطابق لهاتفي iPhone 8، و iPhone XR، مع حافات أكثر سمكًا في أعلى الشاشة وأسفلها، وتصميم من الزجاج والألمنيوم، ويعمل بمعالج A13 Bionic، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به آيفون 11 برو.

أما عن عمر البطارية تقول شركة آبل: “إن هاتف iPhone SE الجديد يمكن أن يستمر في العمل مع 13 ساعة من تشغيل الفيديو، وما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الصوت”. وهو ما يعادل تقريبًا عمل بطارية iPhone 8.

وبالنسبة للكاميرا فإن الاختلافات بينها وبين الهواتف الأخرى قليلة للغاية، حيث يأتي iPhone SE بكاميرا خلفية واحدة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/1.8، وتعتمد على المستشعر نفسه الموجود في آيفون 8.

أما عن باقي المميزات فإن هذا الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع باستخدام USB-C، ويدعم ميزة مقاومة المياه والغبار وفقًا لتصنيف IP67.

مواصفات رائعة تميز iPhone SE كعادة هواتف آبل، مما يجعله الهاتف الأنسب للشراء لكل من يبحث عن الترقية من هاتف آيفون قديم مثل: آيفون 6 أو من يريد شراء هاتف آيفون لأول مرة.

بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى المشجعة للشراء في هذه الفترة، ومنها:

زر Touch ID الرئيسي:

إذا كنت تريد شراء هاتف آيفون في هذا الوقت بالتحديد، فإن iPhone SE هو الهاتف المناسب لك، حيث يأتي الهاتف بزر Touch ID الرئيسي للمصادقة على فتح الهاتف ببصمة الإصبع.

وهو أكثر من مناسب خاصة مع ضرورة ارتداء قناع الوجه في أكثر الأوقات للمحافظة على سلامتك وسلامة الأخرين من الإصابة بفيروس كورونا، حيث لا تعمل خاصية Face ID الموجودة في هواتف آيفون الأخرى بشكل جيد مع هذه الأقنعة.

بالتأكيد يعتبر نظام Face ID هي أداة المصادقة البيومترية الأكثر أمانًا في الهواتف الذكية، إلا أن هذا ليس مرحبًا به في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أنك تستطيع تغيير إعدادات تسجيل الدخول لجعل هاتف آيفون الخاص بك يتعرف عليك أثناء ارتداء القناع.

إلا أنه ربما حان الوقت لشركة آبل لتقديم النظامين معًا في هاتف واحد لتسجيل الدخول مثل الموجود في هواتف سامسونج.

السعر المناسب في الوقت المناسب:

يعد iPhone SE خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يريدون اقتناء هاتف آيفون جديد بسعر لا يتعدى 400 دولارِِ.

كما تبرز أهمية هذا الهاتف الآن، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، الذي أثر بشكل سلبي على الحياة الشخصية والمهنية والدخل المالي للكثيرين في جميع أنحاء العالم، وبالتحديد في الولايات المتحدة أكبر أسواق شركة آبل وأهمها.

لذلك من المهم أن تعكس أسعار الهواتف الذكية بشكل خاص والمنتجات التقنية بشكل عام التحديات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الفترة.