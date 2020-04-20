كيف يمكنك تسجيل فيديو لما يظهر في شاشة حاسوب ماك؟

سواء كنت ترغب في حفظ مقطع فيديو لما يظهر في شاشة حاسوب ماك، أو تريد مشاركة ما تبحث عنه مع الأصدقاء، أو تسجيل مقطع فيديو تعليمي، فإن نظام التشغيل (ماك أوإس) MacOS يقدم ميزة مدمجة يمكنك استخدامها لتسجيل ما يحدث في شاشتك بالكامل أو في جزء محدد منها.

ملاحظة: يمكنك تسجيل فيديو لشاشتك من خلال تطبيق QuickTime Player لجميع إصدارات نظام التشغيل ماك أوإس حتى إصدار Mojave، ولكن في الإصدارات الأحدث هناك تطبيق منفصل يُسمى Screenshot يتيح لك ذلك.

إليك كيف يمكنك تسجيل الشاشة في حاسوب ماك؟

أولًا: في نظام التشغيل Mojave أو Catalina:

اضغط على (Command + Shift + 5) في لوحة المفاتيح لفتح تطبيق Screenshot.

سيظهر لك شريط تحكم أسفل الشاشة، يمكنك استخدامه لالتقاط لقطات شاشة ثابتة، أو تسجيل فيديو لما يحدث في الشاشة.

اضغط على (خيارات) Options لتخصيص خياراتك مثل: تشغيل الميكروفون، وتفعيل (المؤقت) Timer، واختيار مكان حفظ التسجيل.

لتسجيل الشاشة بأكملها، انقر على الزر الذي يظهر كمربع فيه دائرة في الزاوية.

لتسجيل جزء من الشاشة انقر على الزر (الذي يظهر كمربع منقط فيه دائرة في الزاوية ) وبمجرد الضغط عليه سيُحدد جزء من الشاشة، وسترى خطوطًا منقطة تشير إلى ما ستسجله، و يمكنك تغيير حجم هذه النافذة أو تحريكها لتسجيل ما يحدث في منطقة معينة من الشاشة.

) وبمجرد الضغط عليه عندما تكون جاهزًا، انقر على خيار (تسجيل) Record، وإذا كنت تسجل شاشتك بالكامل، يمكنك النقر في أي مكان في الشاشة لبدء التسجيل.

لإيقاف التسجيل، يمكنك الضغط على زر الإيقاف الموجود في أعلى الزاوية اليمنى في شريط القائمة، أو الضغط على (Command+Control+Esc) في لوحة المفاتيح.

ثانيًا: كيفية تسجيل الشاشة باستخدام تطبيق QuickTime Player:

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل macOS Mojave أو أي إصدار أقدم، يمكنك استخدام تطبيق QuickTime Player لتسجيل شاشتك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق QuickTime Player.

انقر على خيار (ملف) File في أعلى القائمة، أو يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على رمز التطبيق في Duck، واختيار (تسجيل شاشة جديد) New Screen Recording.

ستظهر لك نافذة منبثقة تُسمى (تسجيل الشاشة) Screen Recording، انقر على السهم الذي بجوار زر التسجيل لتخصيص خيارات التسجيل، مثل: اختيار تسجيل الصوت من الميكروفون الخارجي للحاسوب، أو إظهار نقرات الماوس.