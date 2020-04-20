كيف يمكنك تثبيت إضافات متصفح Firefox Preview في أندرويد؟

لا تزال التحديثات الخاصة بإصدار متصفح Firefox Preview الموجه لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد مستمرة، حيث أضافت (موزيلا) Mozilla إضافات جديدة للمتصفح بلغت خمس (إضافات) add-ons يمكن للمستخدمين تثبيتها من إعدادات التطبيق.

إليك كيفية تثبيت إضافات متصفح Firefox Preview الجديدة في أندرويد:

ماهي الإضافات الجديدة ووظائفها؟

بعد تقديم إضافة uBlock Origin التي تُركز على الخصوصية وتقليل وقت تحميل الصفحة والتي ظهرت في النسخة الرسمية للمتصفح عند إطلاقه للمرة الأولى في فبراير الماضي، جلبت موزيلا خمس إضافات أخرى جديدة لتحسين تجربة التصفح، وهي:

Dark Reader Mode: وتعمل على تحسين تجربة القراءة في المتصفح، حيث تُطبق الوضع الداكن في معظم مواقع الويب.

HTTPS Everywhere: تقوم بإضافة تشفير HTTPS إلى مواقع الويب كلما أمكن ذلك.

NoScript: لتنبيهك إلى (الأكواد النصية) Scripts المشتبه بها التي تعمل في صفحات الويب وتتيح لك تحديد هل تريد لها العمل أم لا.

Privacy Badger: لمنع تعقبك بطريقة خفية في المواقع التي تزورها على الإنترنت.

Search by Image: تتيح لك تحديد البحث عن الصور والعثور عليها بسهولة.

تتوفر هذه الإضافات الجديدة في أحدث إصدار من نسخة المطورين لمتصفح Firefox Preview ويمكنك تجربتها مبكرًا عن طريق تنزيل تطبيق Nightly Build في جوجل بلاي.

وإذا وجدت أن هناك شيء لا يعمل، يمكنك ببساطة إلغاء تثبيت المتصفح والتبديل مرة أخرى إلى الإصدار الأكثر استقرارًا من متصفح Firefox Preview الذي كنت تستخدمه من قبل، ومن المتوقع أن تكون الإضافات الجديدة متاحة في إصدارات أخرى من التطبيق قريبًا.

كيفية تثبيت الإضافات في متصفح Firefox Preview:

قم بتثبيت إصدار Firefox Preview Nightly في هاتف أندرويد، من متجر جوجل بلاي.

بمجرد اكتمال التثبيت، افتح المتصفح.

انقر على رمز (المزيد) More (ثلاثة خطوط في أسفل القائمة).

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

مرر للأسفل واضغط على علامة التبويب (خيارات متقدمة) Advanced.

انقر على خيار (الوظائف الإضافية) Add-ons.

انقر على رمز (+) بجوار الإضافة أو الإضافات التي تريد إضافتها.

انتظر حتى تُثبت الإضافة.

بمجرد التثبيت ستعمل الإضافات بشكل تلقائي بدون تدخل منك، كما يمكنك حذفها من المتصفح في أي وقت.