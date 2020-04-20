صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة للبرمجة وتأمين تطبيقات الويب مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة The Complete Computer Programmer Super Bundle.

عدد الدورات: 12.

عدد الدروس: 1330.

المدة: 121 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغات البرمجة الأكثر شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، وC، و++C، و#C، ومرورًا بالتعامل مع MySQL، وRuby، وحتى كيفية تطوير أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام الأطر البرمجية مثل: Ruby on Rails.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إدارة نظام Linux، وكيفية إنشاء قواعد بيانات للتعلم الآلي والتعلم العميق، ودورة أخرى حول كيفية تخصيص المساعد الصوتي أليكسا، ودمجه في واجهات التطبيقات البرمجية APIs، وتطبيقات إنترنت الأشياء التي تعتمد في عملها على خدمات أمازون السحابية (AWS IoT).

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: كل المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يواجه العالم الآن فترة صعبة جدًا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تأثرت حركة الاقتصاد العالمي بشكل سلبي، كما تشير التقارير إلى أن تداعيات هذا التأثير ستمتد لسنوات قادمة في مختلف القطاعات والأعمال.

ولكن بالرغم من ذلك إلا أن بعض فئات البرمجيات الآن تزدهر وتشهدًا نموًا غير مسبوق، وذلك بسبب اعتماد الناس في جميع أنحاء العالم على البرامج والتطبيقات والخدمات أثناء بقائهم في منازلهم من أجل العمل، والتعلم، والترفيه، ولذلك من المتوقع أن يزداد الطلب على محترفي البرمجة خلال الفترة القادمة.

يمكنك الآن استغلال فترة العزل المنزلي الحالية، والبدء في تعلم البرمجة من أجل تطوير مسارك المهني أو اختيار مسار مهني جديد بسبب تغير متطلبات سوق العمل اليوم.

يمكنك الآن التسجيل في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete Computer Programmer Super Bundle) التي تقدم لك أكثر من 121 ساعة من المحتوى التدريبي لمساعدتك على تعلم لغات البرمجة الأكثر شعبية، بالإضافة إلى تعلم كيفية إنشاء أدوات تحليل أمان تطبيقات الويب مع خصم يصل إلى 98%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 12 دورة تدريبية، مقسمة إلى 1330 درسًا، وأكثر من 121 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 45 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغات البرمجة الأكثر شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، وC، و++C، و#C، ومرورًا بالتعامل مع MySQL، وRuby، وحتى كيفية تطوير أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام الأطر البرمجية مثل: Ruby on Rails.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إدارة نظام Linux، وكيفية إنشاء قواعد بيانات للتعلم الآلي والتعلم العميق، ودورة أخرى حول كيفية تخصيص المساعد الصوتي أليكسا، ودمجه في واجهات التطبيقات البرمجية APIs، وتطبيقات إنترنت الأشياء التي تعتمد في عملها على خدمات أمازون السحابية (AWS IoT).

كما تحتوي الحزمة أيضًا على دورة تدريبية حول كيفية استخدام SQL في معالجة البيانات، وتحليلها.

أهم ما يميز هذه الحزمة أنها تضم دورة تدريبية مدتها 10 ساعات، توفر لك تطبيق عملي للغة بايثون، حيث ستتعلم كيفية إنشاء أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية وتصميم الحلول الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام أطر برمجية مختلفة.

بالإضافة إلى استكشاف التهديدات المحتملة، بما في ذلك: botnets، وSQL injection، وكيفية تحديد نقاط الضعف المحتملة في الأكواد البرمجية code exploits، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Python Programming, CS, Algorithms & Data Structures

Learn Linux Command Line From Scratch

Mastering Alexa

JavaScript for Beginners: The Complete Guide

Complete Step-By-Step Java For Testers

SQL Masterclass: SQL for Data Analytics

C, C++, Python & Ruby Programming

Python Programming: Complete Python Language Tutorial

C++ Programming: Step-By-Step Tutorial

Complete Ruby Programmer

Cyber Security: Python & Web Applications

The Complete C# Programming Course

الحصول على الصفقة: من هنا.