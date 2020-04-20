بعد فرنسا .. أستراليا تريد أن تدفع فيسبوك وجوجل مقابل الأخبار

أمرت وزارة الخزانة الأسترالية لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) بوضع مدونة قواعد سلوك إلزامية لكل من فيسبوك وجوجل من شأنها أن تجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لشركات الإعلام الأسترالية مقابل استخدام المحتوى الخاص بهم، وذلك وفقًا لتقارير (ABC News).

وكانت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) تعد مدونة سلوك طوعية، لكنها أبلغت الحكومة الأسترالية أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاقية طوعية حول مسألة الدفع مقابل المحتوى، وتأمل الحكومة الفيدرالية في جعل عمالقة التكنولوجيا يدفعون مقابل المحتوى الأسترالي إذا كان مصدرًا للربح.

وتحاول المدونة معالجة الفروقات في القدرة على المساومة بين المنصات الرقمية وشركات الإعلام، وتشكل هذه الخطوة جزءًا من رد الحكومة على استقصاء المنصات الرقمية لعام 2019، الذي قدم في شهر يوليو ما مجموعه 23 توصية غطت المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية والإصلاح التنظيمي لوسائل الإعلام.

وحددت لجنة (ACCC) في تقريرها النهائي أن كل من فيسبوك وجوجل أصبحوا شركاء تجاريين لشركات الإعلام الإخبارية الأسترالية في الوصول إلى الجماهير عبر الإنترنت، مما أدى إلى خلل في قوة المساومة، وطالبت بإبلاغ شركات الإعلام بتغييرات الخوارزميات التي قد تؤثر على تصنيفات المحتوى عبر الإنترنت.

وقال (جوشوا فرايدنبرغ) Joshua Frydenberg، الوزير في الحكومة الأسترالية المسؤول عن الإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات: إن فيسبوك جوجل تستحوذان على حصة كبيرة من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت، وذلك بالرغم من أن معظم المحتوى يأتي من المؤسسات الإعلامية.

واتخذت الحكومة الأسترالية قرارًا بوضع مدونة سلوك إلزامية لأن التقدم في مدونة السلوك الطوعية محدود جدًا، وتخطط اللجنة في الوقت الراهن لإصدار مسودة مدونة قواعد السلوك الإلزامية بحلول نهاية يوليو، لكي تدخل حيز التنفيذ بعد ذلك.

وقال فرايدنبرغ إن فرض مدونة قواعد السلوك الإلزامية يرجع بشكل أساسي إلى أن الشركات الرقمية لا تريد الدفع، وسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق طوعي بين الأطراف لضمان أن الشركات الإعلامية التقليدية التي تعد المحتوى تحصل على عائد مادي عادل.

وقالت الحكومة إنها قررت تسريع الأمور لأن قطاع الإعلام الأسترالي يرزح تحت ضغط كبير، وأضافت أن هذا الضغط تفاقم الآن بسبب الانخفاض الحاد في عائدات الإعلانات بسبب فيروس كورونا، كما ترى لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية أنه من غير المحتمل التوصل إلى أي اتفاق طوعي فيما يتعلق بالدفع مقابل المحتوى.

من المتوقع أن تغطي مدونة قواعد السلوك الإلزامية مشاركة البيانات وترتيب وعرض المحتوى الإخباري، جنبًا إلى جنب مع تحقيق الدخل ومشاركة الإيرادات الناتجة عن الأخبار، كما ستضع آليات مناسبة للتنفيذ والعقوبات وآليات ملزمة لحل المنازعات.

وقال (ويل إيستون) Will Easton، المدير الإداري لفيسبوك أستراليا ونيوزيلندا، إن الشركة أصيبت بخيبة أمل من إعلان الحكومة الأسترالية، وإن فيسبوك استثمرت ملايين الدولارات لدعم الناشرين الأستراليين من خلال اتفاقيات المحتوى والشراكات والتدريب.

فيما قال متحدث باسم جوجل إن الشركة تعمل منذ شهر فبراير مع أكثر من 25 ناشرًا أستراليًا بشأن مدونة السلوك الطوعية، وسعينا للعمل بشكل بناء مع الصناعة ولجنة المنافسة وحماية المستهلك والحكومة لتطوير مدونة قواعد السلوك الطوعية، وسنواصل القيام بذلك في العملية المنقحة الجديدة التي حددتها الحكومة”.