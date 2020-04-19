TIPA تصنف سلسلة HUAWEI P40 كأفضل الهواتف للتصوير في 2020

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن جمعية مطابع الصور الفنية TIPA قد منحت سلسلة هواتف HUAWEI P40 جائزة TIPA العالمية المرغوبة للغاية لعام 2020 ، حيث توجت الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية، HUAWEI P40 و HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+، كأفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020.

تأسست TIPA في عام 1991 وهي جمعية صناعية تحظى باحترام كبير، ينحدر أعضاؤها من مجالات الصوّر والتصوير في جميع أنحاء العالم سواء المطبوعة أو عبر الإنترنت.

تمنح الجمعية جوائز TIPA العالمية سنويًا للشركات والمنتجات الجديدة التي يعتبرها محررو TIPA تقدم أفضل جودة وأداء وقيمة للمستهلكين، في الاقتباس الرسمي للمنتج لحفل توزيع الجوائز لعام 2020، كتبت TIPA: “تقدم إمكانية التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية قفزة أخرى كبيرة إلى الأمام مع أحدث جيل من سلسلة هواتف HUAWEI P. تحتوي جميع الهواتف الذكية الثلاثة، P40 و P40 Pro و P40 Pro+، على معالج Kirin 990 5G بالإضافة إلى مستشعر كبير 1 / 1.28 بوصة وتم تطويرها بالاشتراك مع لايكا Leica. تشمل الميزات الجديرة بالملاحظة خوارزميات توازن اللون الأبيض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك المخصصة لتحسين لون البشرة وملمسها، والنطاق الديناميكي المعزز بشكل كبير وأداء التصوير في الإضاءة المنخفضة، وأجهزة استشعار درجة حرارة اللون، وإمكانية التركيز على جميع وحدات البكسل، ومحرك XD Fusion لضمان سلاسة تكبير وتحسين جودة الصورة”.

تضاف جائزة TIPA العالمية لعام 2020 إلى قائمة الأوسمة الموسعة من سلسلة هواتف P40، حيث حاز هاتف P40 Pro على تصنيف DXOMARK من 128، وهي أعلى نتيجة عامة على الإطلاق في لوحة القيادة المعترف بها، وفي نفس المراجعة، حصل الهاتف الذكي أيضًا على أعلى الدرجات لأداء الصور والصور الشخصية (السيلفي)، 140 و 103 على التوالي.