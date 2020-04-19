iPhone SE مقابل iPhone XR: أوجه الاختلاف والتشابه

بعد ما يقرب من عام من الشائعات قدمت آبل أخيرًا إصدار 2020 من iPhone SE حيث يشارك الجهاز نفس تصميم آيفون 8، بما في ذلك الشاشة وزر Touch ID الرئيسي، ولكنه يحتوي على شريحة A13 Bionic أسرع وذاكرة وصول عشوائي إضافية، الأهم من ذلك أن iPhone SE الجديد يبدأ بسعر 399 دولارًا، سنقدم لكم في هذا الموضوع مقارنة بين مزايا iPhone XR الذي تم إطلاقه في 2018 وiPhone SE الجديد.

الاختلافات بين iPhone XR وiPhone SE:

الشاشة:

يحتوي iPhone SE الجديد على شاشة مقاس 4.7 بوصات، بينما يحتوي جهاز iPhone XR على شاشة مقاس 6.1 بوصات، كِلا الشاشتين عبارة عن شاشات LCD بدقة 326 بكسل في البوصة، وتتميزان بسطوع بحد أقصى 625 شمعة، ونسبة تباين 1400: 1، وتدعمان التدرج اللوني الواسع.

A13 Bionic مقابل A12 Bionic:

أعلنت آبل عن شريحة A13 التي تعمل بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 20 في المئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بشريحة A12.

يتم تشغيل iPhone SE الجديد بواسطة A13 Bionic، وهو نفس أحدث وأكبر شريحة داخل آيفون 11 و آيفون 11 برو،على سبيل المقارنة، تم تجهيز iPhone XR بشريحة A12 Bionic من الجيل السابق.

الحواف مقابل النتوء:

يتميز الآيفون الجديد بنفس تصميم آيفون 8، مع حواف أكثر سمكًا أعلى وأسفل الشاشة وزر Touch ID الرئيسي، وبالمقارنة، يُسقط iPhone XR زر الرئيسية وبدلاً من ذلك يحتوي على شاشة من الحافة إلى الحافة تقريبًا مع درجة في الأعلى للكاميرا الأمامية وأجهزة استشعار Face ID.

Touch ID مقابل Face ID:

يحتوي جهاز iPhone SE على زر Touch ID الرئيسي للمصادقة على بصمة الإصبع، بينما يستخدم iPhone XR نظام Face ID الأكثر تقدمًا من آبل لمصادقة الوجه.

ظهرت تقنية Face ID لأول مرة على iPhone‌ X في عام 2017، في ذلك الوقت، قالت شركة آبل إن احتمال أن يتمكن شخص عشوائي من فتح iPhone‌ X لشخص آخر كان واحدًا تقريبًا في 1000000، مقابل واحد في 50،000 لميزة Touch ID. ومع ذلك فإن كِلا شكلي المصادقة آمنان تمامًا، لذلك يرجع الأمر حقًا إلى التفضيل الشخصي.

لا تعمل Face ID بشكل جيد مع الأقنعة، في حين أن Touch ID لا تعمل بشكل جيد مع الأصابع المبللة أو المتعرقة، لذلك لا يوجد نظام مثالي، ونظرًا لأن الآيفون الجديد يفتقر إلى Face ID فهو لا يدعم Animoji أو Memoji.

الكاميرا الخلفية:

بينما تم تجهيز كل من الهاتفين بكاميرا خلفية واحدة بزاوية عريضة 12 ميجابيكسل بفتحة f / 1.8، فإن جهاز iPhone XR يحتوي على مستشعر أحدث مع 1.4µm بيكسل، في حين أن iPhone SE لديه نفس المستشعر مثل آيفون 8، ومع ذلك ، فإن الآيفون الجديد يستفيد من معالج الصور المحسن لشريحة A13، وبالتالي فإن الفجوة بين الكاميرات من المحتمل أن تكون ضئيلة.

عمر البطارية:

كجهاز أكبر حجمًا، يتمتع iPhone XR بعمر بطارية أطول من iPhone SE الجديد، تقول شركة آبل إن جهاز iPhone SE الجديد يمكن أن يستمر حتى 13 ساعة لتشغيل الفيديو غير المتدفق وما يصل إلى 40 ساعة لتشغيل الصوت، وهو ما يعادل تقريبًا جهاز iPhone 8. وبالمقارنة، تقول آبل إن جهاز iPhone XR يستمر حتى 16 ساعة لتشغيل الفيديو غير المتدفق وما يصل إلى 65 ساعة لتشغيل الصوت.

الواي فاي:

يدعم جهاز iPhone SE الجديد Wi-Fi 6، المعروف أيضًا باسم 802.11ax، بينما يدعم iPhone XR شبكات Wi-Fi 5 أو 802.11ac.

توفر شبكة Wi-Fi 6 سرعات أعلى وسعة أكبر للشبكة وكفاءة محسنة في استهلاك الطاقة ووقت استجابة أقل وتحسينات في الاتصال في المناطق التي بها العديد من الأجهزة.

LTE:

يدعم الآيفون الجديد شبكة LTE من فئة Gigabit، مما قد يسمح بسرعات LTE أسرع قليلاً مقارنةً بجهاز iPhone XR.

السماكة والوزن:

يبلغ سمك جهاز الآيفون الجديد 7.3 مم ويزن 0.3 رطل، في حين أن جهاز iPhone XR أكثر سمكًا 8.3 مم وأثقل بقليل 0.4 رطل.

الأسعار:

يبدأ الآيفون الجديد بسعر 399 دولارًا، بينما يبدأ هاتف iPhone XR بسعر 599 دولارًا مع سعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، كِلا الجهازين متاحان أيضًا بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، ولكن فقط iPhone SE لديه خيار 256 جيجابايت حتى الآن.

لكن لا يزال جهاز iPhone SE بسعة تخزين 256 جيجابايت مقابل 549 دولارًا أرخص من جهاز iPhone XR بسعة تخزين 64 جيجابايت مقابل 599 دولارًا.

الألوان:

يأتي كِلا الهاتفين باللون الأسود والأبيض و والأحمر، ويتوفر iPhone XR أيضًا باللون الأزرق والمرجان والأصفر.

أوجه التشابه بين الهاتفين:

تصميم الزجاج والألمنيوم.

الشحن اللاسلكي.

شحن سريع باستخدام USB-C: عمر البطارية يصل إلى 50٪ في 30 دقيقة.

مقاومة الماء في كِلا الهاتفين حاصلة على تصنيف IP67 حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

تسجيل فيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية.

لا يوجد مقبس لسماعة الرأس.

يقبل الهاتفان شريحتين (nano-SIM و eSIM).

بلوتوث 5.0

يدعم الهاتفان Dolby Vision و HDR10.

إذا كان السعر هو العامل الرئيسي في قرارك للترقية، فإن جهاز iPhone SE الجديد هو جهاز مقنع للغاية بالنظر إلى أنه يحتوي على شريحة A13 Bionic مثل جهاز آيفون 11 برو على الرغم من أنه يبدأ من 399 دولارًا فقط.

أما إذا كنت تقوم بالترقية من جهاز أقدم مثل آيفون 6 أو آيفون 7، فستكون على دراية بتجربة زر الرئيسية على iPhone SE الجديد، بينما يستغرق Face ID والإيماءات على iPhone X والإصدارات الأحدث بعض الوقت لتعتاد عليها، ومع شاشة 4.7 بوصات يكون الآيفون الجديد بنفس حجم آيفون 6 وآيفون 7 وآيفون 8.

قد يتلقى جهاز iPhone SE الجديد أيضًا عامًا إضافيًا واحدًا على الأقل من تحديثات iOS مقارنة بجهاز iPhone XR نظرًا لشريحة A13 Bionic الأحدث.

لكن هناك سببان لاختيار iPhone XR وهما شاشته الأكبر مقاسًا 6.1 بوصات، وتصميمه العصري الذي يأتي مع حواف نحيفة ونتوء وFace ID، كما من المحتمل أن ينتهي الأمر بهاتف iPhone SE الجديد ليكون آخر جهاز آيفون تبيعه آبل باستخدام زر الرئيسية، لذا فإن أولئك الذين يختارون جهاز iPhone SE الجديد سوف يستقرون على التصميم القديم.