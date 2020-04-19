متحف الفن الحديث MoMA في نيويورك يقدم دروسًا فنية مجانية

يقع متحف الفن الحديث في نيويورك (The Museum of Modern Art)‏، ويختصر (MoMA)، في في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيويورك في مدينة مانهاتن، تأسس المتحف في 7 نوفمبر 1929، ويزوره ما يقارب 2,5 مليون شخص في السنة.

يعتبر متحف الفن الحديث (MoMA) إلى حد كبير الأكثر تأثيرًا في الفن بالعالم، فمعروضات المتحف جميعها لا مثيل لها في الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك أعمال العمارة والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والكتب والأفلام.

تحوي مكتبة متحف الفن الحديث (MoMA) على أرشيف يزيد عن 300,000 كتاب، وأعمال فنية فريد تزيد عن 70,000 لفنانين مختلفين، كما يحوي الأرشيف أيضًا على عدة مصادر للمواد التاريخية ذات الصلة بالفن المعاصر، وقد أسس المعماري الأمريكي فيليب جونسون قسم العمارة في المتحف في عام 1930، حيث قدم عمارة أوربية حديثة إلى الجمهور الأمريكي.

في حين أن المتحف مغلق أمام الجمهور في الوقت الحالي، إلا أن أبوابه الافتراضية مفتوحة في شكل فصول مجانية، حيث يقدم متحف الفن الحديث في نيويورك (MoMA) تسعة فصول مجانية للتعلم عن بعد، وتضم هذه الفصول:

الموضة والتصميم.

في الاستوديو: الألم ما بعد الحرب.

ما هو الفن المعاصر؟

الفن والأفكار: التدريس بالسمات.

الفن والاستعلام: إستراتيجيات تدريس المتحف لفصلك الدراسي.

الرؤية من خلال الصور الفوتوغرافية.

الفن والنشاط: إستراتيجيات تفاعلية للتعامل مع الفن.

الفن والأفكار الحديثة.

Sheying (تدرس باللغة الصينية).

تستغرق الفصول الدراسية من 12 إلى 38 ساعة حتى تكتمل ويمكن إجراؤها بالسرعة التي تريدها، ويمكنكم الوصول إلى الدروس المجانية من خلال زيارة موقع المتحف، كما يمكنكم الاستمتاع برؤية أجمل أعمال الفن المعاصر.

أعمال فنية:

اعتبر الكثير من الناس على أن أعمال متحف الفن الحديث تملك أعظم روائع الفن الغربي الحديث، حيث تحوي على أكثر من 150,000 قطعة فردية بالإضافة إلى 22,000 فيلم و 4 مليون لقطة فيلم مختلفة، ومن الأعمال الملاحظة والمهمة في الفن الحديث ما يلي:

ليلة مرصعة بالنجوم لفينسنت فان غوخ

الغجري النائم لهنري روسو

أنا والقرية لمارك شاغال

الحلم (1910) لهنري روسو

إصرار الذاكرة لسلفادور دالي

بوردواي بوجي-ووجي لبيت موندريان

علم لجاسبر جونز

عالم كريستينا لأندرو وايث