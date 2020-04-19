كيف يمكنك تغيير خطة اشتراك Netflix الشهرية؟

تعتبر منصة (نتفليكس) Netflix لبث الفيديو من أبرز الخدمات وأشهرها في هذا المجال، حيث تضم أضخم مكتبة من المحتوى المرئي تتضمن الأفلام والعروض التلفازية، والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى المحتوى الاصلي الذي نتتجه.

بعد اشتراكك في إحدى خطط Netflix قد ترغب بعد فترة في التغيير إلى خطة أخرى، وإذا كنت تريد التبديل من الخطة الأساسية إلى الخطة المميزة أو العكس، فإليك كيفية تحقيق ذلك.

فيما يلي سنتعرف على كيفية تغيير خطط الاشتراك الشهري في Netflix:

لدى Netflix ثلاث خطط اشتراك مختلفة لمشاهدة المحتوى:

1- (الخطة الأساسية) Basic: بمبلغ 8 دولارات شهريًا تتيح لك إمكانية الوصول غير المحدود إلى كل محتوى Netflix على أي جهاز، ولكن هذه الخطة لا تدعم إمكانية بث المحتوى عالي الدقة، كما تتيح لك مشاهدة المحتوى على شاشة واحدة فقط.

2- (الخطة القياسية) Standard بمبلغ 10 دولارات شهريًا تتيح لك إمكانية الوصول غير المحدود إلى كل محتوى Netflix على أي جهاز، مع إمكانية بث المحتوى بدقة عالية HD ويمكن بث المحتوى على شاشتين في وقت واحد.

3- (الخطة المميزة) Premium: بمبلغ 11.99 دولارًا شهريًا تتيح لك إمكانية الوصول غير المحدود إلى كل محتوى Netflix على أي جهاز، مع إمكانية بث المحتوى بدقة عالية و Ultra HD و 4K ويسمح لأربعة شاشات ببث المحتوى في وقت واحد.

وتسمح لك الخدمة بتغيير خطة اشتراكك الشهرية وتبديلها وحتى إلغائها في أي وقت، وإليك كيفية القيام بذلك: