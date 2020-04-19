كيف يمكنك تغيير الخلفية في تطبيق Microsoft Teams؟

أضافت (مايكروسوفت) Microsoft ميزة تغيير الخلفية في تطبيق مؤتمرات الفيديو Teams الذي يوفر نسخة مجانية، ولكن إذا حاولت الاشتراك وحددت خيار استخدامه للتواصل مع (الأصدقاء والعائلة) فسيتم توجيهك إلى تطبيق Skype.

أما إذا كنت تستخدمه من أجل العمل أو كانت شركتك تستخدمه فقد أصبح من السهل الآن تغيير الخلفية لإخفاء العناصر الشخصية في منزلك أثناء المحادثة.

إليك كيف يمكنك تغيير الخلفية في Microsoft Teams؟

كيف يمكنك تغيير الخلفية في Teams:

ملاحظة: هذه الميزة غيرة متوفرة في إصدار متصفح الويب.

انتقل إلى Teams من خلال تطبيق إصدار نظام التشغيل ويندوز أو ماك أوإس، أو انضم إلى اجتماع فيديو.

اضغط على رمز (ميزات متقدمة) Advanced Features، وهو عبارة ثلاثة نقاط أفقية في أسفل شاشة التطبيق.

اضغط على خيار (إظهار تأثيرات الخلفية) Show background effects.

ملاحظة: حتى الآن لا تزال هذه الميزة قيد التنفيذ، لذلك إذا لم تجد هذا الخيار، فقد تضطر إلى اختيار ميزة (خلفية ضبابية) Blur background بدلًا منها.

يمكنك الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخلفيات التي ستظهر في الجانب الأيمن من الشاشة.

انقر على خيار (معاينة) Preview، لمعرفة كيف تبدو الخلفية قبل التطبيق الفعلي.

بمجرد اختيار الخلفية انقر على خيار (تطبيق) Apply.

حتى الآن يوجد ما يصل إلى (24) خلفية متنوعة متاحة للاختيار من بينها، ولكن وفقًا لشركة مايكروسوفت فإنها تعمل على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين تحميل تصميماتهم الخاصة في وقت قريب.

ميزات أخرى يمكنك استخدامها في التطبيق:

بالإضافة لإمكانية تغيير الخلفية في التطبيق أتاحت مايكروسوفت عدة ميزات أخرى في التطبيق منها:

تبسيط الوصول مع علامات التبويب المخصصة: يمكنك إنشاء علامات تبويب مخصصة لمنح زملائك إمكانية الوصول بسهولة إلى الملفات والأدوات والمواقع التي يستخدمونها كل يوم.

إضافة الصور المتحركة GIF: يمكنك إضفاء طابع شخصي ومرح على محادثاتك من خلال تضمين الصور المتحركة GIF إلى محادثاتك النصية.

التحكم في الإشعارات الواردة: للبقاء على إطلاع دائم بما يحدث في فريق عملك، حيث يمكنك تخصيص الإشعارات الواردة إليك بشكل خاص، أو التحكم فيها على مستوى القناة الخاصة بفريق العمل.

التواصل من أي مكان: يتيح لك تطبيق Teams التواصل والتعاون مع فريق عملك من أي مكان وعلى أي جهاز.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام التشغيل ويندوز وماك أوإس، كما يتوفر إصدار للويب.