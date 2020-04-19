كيفية إضافة رابط إنستاجرام إلى حسابك في فيسبوك

منذ استحواذ شركة فيسبوك على منصة (إنستاجرام) Instagram أصبح التكامل بين الموقعين أكثر سهولة، حيث يمكنك الآن مشاركة المنشورات بين حسابك في فيسبوك وإنستاجرام أو العكس بسهولة، كما يمكنك أيضًا إضافة رابط حسابك في إنستاجرام إلى حسابك في فيسبوك.

إليك كيفية إضافة رابط إنستاجرام إلى قسم السيرة الذاتية في فيسبوك:

للبدء، يجب عليك نسخ رابط حسابك في إنستاجرام، ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك.

انقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة.

انقر على قسم (حول) About، أسفل صورة الغلاف.

اضغط على خيار (جهة الاتصال والمعلومات الأساسية) Contact and Basic Info، في القائمة اليمنى.

ضمن قسم (مواقع الويب والروابط الاجتماعية) في الجهة اليمنى، انقر على خيار (تحرير) Edit.

انقر على خيار (اضافة موقع ويب آخر) Add Another Website.

انسخ رابط حساب إنستاجرام الخاص بك ثم الصقه في المربع.

اضغط على (حفظ التغييرات) Save Changes.

كيفية مشاركة المنشورات من حساب إنستاجرام في صفحة فيسبوك:

لنشر مشاركات من حساب إنستاجرام على صفحتك في فيسبوك، يجب عليك أن تكون مشرفًا على الصفحة في فيسبوك، وبعد ذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك في إنستاجرام.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

انقر على خيار (الحساب) Account.

اختر (الحسابات المرتبطة) Linked Accounts.

حدد (فيسبوك) Facebook.

أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

بشكل افتراضي، سيتم مشاركة الحساب الخاص بك إلى ملفك الشخصي على فيسبوك، أو يمكنك النقر على خيار (مشاركة إلى) Share To واختيار الصفحة التي تديرها.

كيفية إضافة صفحة فيسبوك للنشاط التجاري إلى حساب إنستاجرام:

توصى فيسبوك مستخدميها الذين لديهم صفحات لنشاطات تجارية في فيسبوك بربطها بحساباتهم في إنستاجرام للاستفادة من الأدوات المهنية التي تقدمها ومنها:

الترويج للمشاركات والقصص.

إنشاء الإعلانات وتشغيلها للظهور في المنصتين.

الإعلان من صفحة فيسبوك مع إمكانية الوصول إلى المزيد من الأشخاص في إنستاجرام.

التمكن من استخدام طريقة الدفع التي تستخدمها على فيسبوك في إنستاجرام.

إدارة الرسائل عبر إنستاجرام وفيسبوك من صندوق بريد موحد.

مزامنة معلومات الاتصال التجارية، وتعديل معلومات الاتصال لكلا الحسابين من حساب واحد.

قبل إضافة صفحة فيسبوك إلى حسابك إنستاجرام الخاص بك، تأكد من تحويل حسابك في إنستاجرام إلى حساب أعمال، كما يجب أن تكون مشرفًا على الصفحة التي ترغب في الاتصال بها، ثم اتبع الخطوات التالية: