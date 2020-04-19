آبل تقدم 4 أحجام مختلفة من آيفون: إليك كيف تختار الهاتف المناسب لك؟

أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي عن الجيل الثاني من هاتف iPhone SE – الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016 – ويبدأ الهاتف الجديد بسعر 399 دولارًا، ولكنه يعمل بالمعالج نفسه الذي تعمل به هواتف سلسلة iPhone 11.

يأتي هاتف iPhone SE بشاشة Retina HD بمقاس 4.7 بوصات، كما يعيد ظهور زر الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID).

يعتبر هاتف iPhone SE الجديد هو أصغر هاتف آيفون متاح، وهو خيار جيد للأشخاص الذين لا يفضلون هواتف آيفون كبيرة الحجم التي ظهرت بمرور الوقت. الآن بعد ظهور هاتف صغير مرة أخرى، فإن خيارات الحجم تختلف بشكل كبير.

فيما يلي أحجام هواتف آيفون التي تبيعها آبل، من الأصغر إلى الأكبر، وكيفية تحديد الحجم الأفضل بالنسبة لك:

1- هاتف iPhone SE الجديد:

iPhone SE الجديد هو أصغر هاتف تقدمه آبل، ويأتي مع شاشة مقاسها 4.7 بوصات، ويبلغ طوله 5.4 بوصات، وعرضه 2.65 بوصة. ويشبه iPhone 6، و iPhone 7، و iPhone 8 من حيث الحجم.

يعتبر هذا الحجم خيارًا مثاليًا لأي شخص لا يفضل الهواتف الذكية الكبيرة الحجم، أو يريد ببساطة هاتفًا أصغر يمكن أن يتناسب بسهولة مع الاستخدام بيد واحدة، ويبدأ بسعر 399 دولارًا.

لا يزال الجيل الثاني من iPhone SE أكبر من الجيل الأول الذي أوقفت آبل إنتاجه في 2018 واستند إلى حجم هاتف iPhone 5.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي، الأسود، والأبيض، و الأحمر، وهو متاح للحجز الآن من خلال موقع آبل apple.com، وسيتوفر لدى موزعي آبل المعتمدين وبعض شركات الاتصالات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل في الولايات المتحدة وأكثر من 40 بلدًا أخرى.

2- هاتف iPhone 11 Pro:

يأتي هاتف (iPhone 11 Pro) بشاشة مقاسها 5.8 بوصات، ويبلغ طوله 5.67 بوصات، وعرضه 2.81 بوصات، ولكنه يبدأ بسعر 999 دولارًا.

يُعتبر هذا الهاتف خيارًا جيدًا لأي شخص يرغب في الحصول على هاتف آيفون يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات والاستفادة من ميزاتها الجديدة القوية، ولكنه يفضل الهاتف الصغير الحجم.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان الفضي أو الذهبي أو الرمادي، بالإضافة إلى لون جديد وهو الأخضر الليلي قدمته آبل لأول مرة في سلسلة هواتف iPhone 11.

3- هاتف iPhone XR:

أطلقت آبل هاتف (iPhone XR) في عام 2018، ويأتي بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، ويبلغ طوله 5.94 بوصات، وعرضه 2.98 بوصات. ويبدأ بسعر 599 دولارًا.

يُعتبر هاتف iPhone XR خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يرغبون في اقتناء هاتف آيفون بشاشة كبيرة، وبسعر مناسب أيضًا.

4- هاتف iPhone 11:

أطلقت آبل هاتف (iPhone 11) في عام 2019، ويأتي بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، ويبلغ طوله 5.94 بوصات، وعرضه 2.98 بوصات، وهو يأتي بالأبعاد نفسها مثل هاتف iPhone XR، ولكنه يبدأ بسعر 699 دولارًا.

يُعتبر هاتف iPhone 11 هو بديل هاتف iPhone XR لعام 2019، لذلك فهو خيار مناسب للأشخاص الذين يفضلون حجم iPhone XR مع كاميرا محدثة ومواصفات أسرع.

كما يتوافر الهاتف بخيارات ألوان أكثر تصل إلى 6 خيارات لونية هي: الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح.

5- هاتف iPhone 11 Pro Max:

يعتبر هاتف (iPhone 11 Pro Max) هو أكبر هاتف آيفون تقدمه آبل حتى الآن، حيث يأتي بشاشة مقاسها 6.5 بوصات، ويبلغ طوله 6.22 بوصات وعرضه 3.06 بوصات، ولكنه الأغلى سعرًا حيث يبدأ بسعر 1099 دولارًا.

يعتبر هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، والذين يخططون لاستخدام هواتفهم في المقام الأول لالتقاط الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو.

تقول آبل إنه هاتف موجه بشكل خاص لمصوري الفيديو الاحترافيين، الذين يرغبون في التقاط صور عالية الجودة، ومقاطع فيديو رائعة بمعدل مُضاعف للإطارات في الثانية بفضل نظام الكاميرا الثلاثي العدسات الجديد؛ والميزات الجديدة التي يدعمها.