4 من أبرز تطبيقات تسجيل الشاشة لهواتف أندرويد

يأتي أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة برمجة تطبيقات تتيح للتطبيقات تسجيل ما يحدث في شاشة الهاتف بما يشمل الأصوات، وعلى الرغم من أن هذه الميزة صُممت بشكل أساسي للتكامل مع ميزات إمكانية الوصول مثل: ميزة Live Caption، إلا أنه يمكنك أيضا استخدامها مع التطبيقات الخارجية.

إليك 4 تطبيقات لتسجيل ما يحدث في شاشة هاتف أندرويد:

1- تطبيق Screen Recorder:

يأتي هذا التطبيق مع واجهة مستخدم بسيطة سهلة الاستخدام، كما يأتي بدون زر تحكم عائم بشكل افتراضي ولكن يمكنك تفعيله إذا كنت ترغب في ذلك، ويمكنك تخصيصه بحسب اختياراتك مثل: تعيين الدقة، ومعدل الإطارات ووقت الانتظار قبل بدء التسجيل.

بالإضافة إلى إمكانية تغيير تنسيق اسم الملف، و Bitrate، ومشفر الفيديو، وAudio Bitrate، كما يمكنك إضافة اختصار للتطبيق في الشاشة الرئيسية لتسهيل الوصول بسرعة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق ADV Screen Recorder:

يعتبر هذا التطبيق من تطبيقات تسجيل الشاشة القليلة التي تدعم واجهة برمجة تطبيقات نظام أندرويد 10 الجديدة، ويأتي التطبيق مع زر عائم بشكل افتراضي يسمح لك ببدء التسجيل أو إيقافه دون الدخول إلى مركز الإشعارات.

يتيح لك التطبيق فقط تغيير الدقة، و bitrate، ومعدل الإطارات، ولكنه يوفر بدلاً من ذلك محرر فيديو يسمح لك بقص اللقطات الخاصة بك دون الحاجة إلى برامج إضافية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق AZ Screen Recorder:

يتيح لك هذا التطبيق إمكانية الوصول إلى مجموعة جيدة من ميزات التحرير مثل: قص الفيديو، أو قص مقطع من الفيديو وتحويله إلى صورة متحركة GIF، واستخراج الإطارات، وإضافة الخلفيات والصوت والنص والملصقات، ودمج التسجيل الحالي مع تسجيل آخر، والرسم على الشاشة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيقات الهواتف الأصلية:

تأتي الكثير من هواتف أندرويد مع تطبيق مسجل شاشة مدمج مثل: سامسونج، و OnePlus وشاومي وهواوي.

تقدم سامسونج هذه الميزة في هواتفها كجزء من واجهة One UI 2، وتتيح لك تنشيط كل من الوسائط وصوت الميكروفون، وكذلك الرسم على الشاشة.

كما أضافت OnePlus تطبيق تسجيل الشاشة في هاتف OnePlus 7 Pro، وهو متاح أيضًا في هواتفها القديمة، ويقدم لك من الميزات القوية لتسجيل ما يحدث في شاشة هاتفك بسهولة.

وتقدم Xiaomi أيضًا تطبيق تسجيل الشاشة في معظم هواتفها، ويمكنك تفعيل ميزة تسجيل الصوت من خلال الإعدادات.