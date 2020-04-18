مؤسسو إنستاجرام يطلقون موقعًا يُبسِّط تعقب انتشار كورونا

أطلق مؤسسو خدمة إنستاجرام موقعًا على الويب يقدم تحديثات حية على مستوى الولايات بشأن انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ويستخدم الموقع الذي أطلقه مؤسسو إنستاجرام – الذين غابوا عن الأنظار منذ مغادرة فيسبوك في عام 2018 – والمسمى RT.live إحصائية تسمى رقم التكاثر الفعال، الذي يتتبع متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من شخص واحد مصاب.

وقال (كيفين سيستروم) – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنستاجرام – في مقابلة على (تلفاز بلومبرج): “إن كانت (الإحصائية) أعلى من واحد، فهذا يعني أنها تنمو بسرعة كبيرة، وإذا كانت أقل من واحدة، فهذا يعني أن الأمور تحت السيطرة”. وأضاف: “نحاول أن نأخذ ما هو موضوع معقد ونختصره إلى رقم بسيط يمكن لأي شخص مشاهدته من منزله”.

ووفقًا لموقع RT.live، تأتي البيانات من مشروع Covid Tracking Project، وهي منظمة متطوعة بدأت في المساعدة على جمع وتصور معدلات الاختبار والعدوى لفيروس (كوفيد-19).

وفي حين أن الوباء عالمي، قال سيستروم: إنه من المجدي أكثر النظر إلى معدل الإصابة من زاوية محلية. ووفقًا للترتيب، فإن ولاية فيرمونت أكثر أمانًا من جورجيا، على سبيل المثال. ويأمل سيستروم أن يساعد RT.live المواطنين على فهم ما إذا كانوا في خطر مع إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي. وأضاف: “هذا هو السبب في أهمية لوحة التحكم هذه – لأنها تمنحك نظرة ثاقبة عن تأثيرات الاختيارات التي نتخذها جميعًا”.

وكان سيستروم، و(مايك كريجر) – مؤسسات إنستاجرام – قد غادرا فيسبوك في أواخر عام 2018 بعد مواجهة مع الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج). وقال سيستروم: إنه حتى مع كونه لا يمتلك خلفية في مجال الصحة أو علم الأوبئة، فإن النمذجة الإحصائية نفسها التي تنطبق على نمو الشركة السريع قد تكون مفيدة أيضًا لتتبع نمو الفيروس. ومع ذلك، فهو لا يتوقع تحويل الموقع الجديد إلى شركة. وقال: “سنرى أين تتجه الأمور”.