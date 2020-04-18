كيف يمكنك إجراء مكالمات فيديو جماعية في واتساب؟

يعتبر تطبيق (واتساب) WhatsApp خيارًا آمنًا عند إجراء مكالمات فيديو للمجموعات الصغيرة التي تقتصر على أربعة مشاركين، حيث يحافظ التطبيق على خصوصية محادثاتك بفضل دعمه ميزة التشفير (من طرف إلى طرف).

إليك كيفية إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتساب:

ملاحظة: هذه الميزة تعمل مع هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 13 أو إي إصدار أحدث، وهواتف أندرويد التي تعمل بالإصدار التاسع من نظام التشغيل، أو أي إصدار أحدث.

كيفية إجراء مكالمة صوتية أو مرئية جماعية:

انتقل إلى تطبيق واتساب، ثم اضغط على أيقونة (المكالمات) Calls في أسفل الشاشة.

اضغط على زر الهاتف في يمين الشاشة بالأعلى.

اضغط على خيار (مكالمة جماعية جديدة) New Group Call، ستُفتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكنك البحث بالاسم في شريط البحث في الأعلى.

اضف المشاركين إلى المكالمة بالنقر على الدوائر بجوار أسمائهم

اضغط على زر الهاتف لبدء مكالمة صوتية أو زر الفيديو لبدء مكالمة فيديو.

كيفية بدء مكالمة من داخل محادثة جماعية:

من الدردشة الجماعية الخاصة بك في واتساب يمكنك النقر على رمز الفيديو أو رمز الهاتف لبدء مكالمة مع جميه جهات الاتصال الموجودة في الدردشة من خلال الخطوات التالية:

انقر على خيار (الدردشات) Chats في أعلى الشاشة.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى اليمين.

اضغط على خيار (مجموعة جديدة) New Group.

حدد من تريد الدردشة معه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

اضغط على السهم في أسفل اليمين.

أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اضغط على علامة الاختيار لتأكيد الاسم.

اضغط على زر الفيديو لبدء مكالمة فيديو أو على زر الهاتف لبدء مكالمة صوتية.

كيفية إضافة مشاركين إلى مكالمة فردية:

إذا كنت تجري محادثة مع شخص ما في واتساب وتريد إضافة شخص آخر، اتبع الخطوات التالية: