جوجل تساعدك في الحفاظ على صحتك.. إليك كيفية ذلك

الآن يمكن أن يكون منزلك مكتبًا أو صالة رياضية أو ملعبًا أو حتى مطعمًا شخصيًا خاصًا بك، وبينما نحاول جميعًا اكتشاف كيفية البقاء على ما يرام والتكيف مع الإجراءات الصحية في المنزل أثناء تفشي فيروس كورونا، فإن الاهتمام بالبحث عن (التمرين) و (غسل اليدين) قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ونظرًا لأن الصحة والعافية في صدارة بحث الأشخاص على جوجل في الوقت الحالي، فإليك بعض النصائح المقدمة من جوجل لمساعدتك في الحفاظ على صحتك جيدة أثناء البقاء في المنزل.

تحقيق أقصى استفادة من الوقت في المنزل:

تقول جوجل إن يوتيوب يشجع العالم على البقاء في المنزل (#WithMe) من خلال عرض مقاطع فيديو من منشئي المحتوى تساعدك على تعزيز الصحة العقلية والجسدية أثناء وجودك في المنزل، حيث يمكنك التحقق من مواضيع مثل التأمل معي أو العمل معي أو الرقص معي.

أنشأ جوجل بلاي مجموعة من الصفقات الخاصة والمحتوى المجاني لمجموعة متنوعة من الأمور، مثل Workout & wellness و Mindfulness & meditation، كما يحتوي جوجل بلاي أيضًا على مجموعة من التطبيقات حسب الفئة، حيث يمكنك الحصول على بعض التطبيقات التي تساعدك في النوم جيدًا والعثور على التوازن والبقاء بصحة جيدة وممارسة الرياضة.

إذا كان لديك Android TV، فستتمكن أيضًا من رؤية مجموعة تسمى (كن متيقظًا ومناسبًا) حتى تتمكن من إضافة التطبيقات بسهولة إلى التلفاز الذكي مثل Peloton و Dance Fitness with Jessica و K Yoga وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا بدء جلسة تمرينات رياضية عن طريق سؤال مساعد جوجل، (مرحبا جوجل، اعرض لي مقاطع فيديو للتمارين الرياضية) ثم اتباع برنامج تعليمي على يوتيوب.

نظرة سريعة على الأداء:

سواء أكنت في منتصف التمرين في المنزل أو في جلسة اليوجا أو تمارس الركض السريع، فإن آخر تحديث يخص Google Fit على تطبيق iOS و أندرويد يجلب النص الغامق والمرئيات الساطعة إلى التصميم، الأمر الذي يجعل من السهل الوصول لأهداف نشاطك، كما ستبدأ في رؤية نصائح من منظمة الصحة العالمية للحد من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا أو نشرها.

في ساعات العمل الذكية Wear OS، جعلت جوجل من السهل تتبع التدريبات في المنزل ومعرفة كيفية أدائك طوال اليوم أو الأسبوع، حيث يتضمن أحدث تصميم تحديثات مرئية Heart Points والتي تظهر الآن تقدمك نحو كمية النشاط البدني التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، كما أضافت جوجل أيضًا مربع تجريب جديد لبدء تتبع تمارين الذهاب إلى العمل بنقرة واحدة فقط.

المساعدة عن طريق غسل اليدين:

توصي منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين لمدة 40 ثانية، التي قد تكون أطول مما اعتدت عليه، خلال الشهر الماضي ارتفعت نسبة الاهتمام بالبحث عن (أغاني غسل اليدين) بنسبة 850 في المئة في الولايات المتحدة، ولتتمسك بالفترة الزمنية لغسل اليدين (40 ثانية)، قل ببساطة (مرحبًا جوجل ساعدني في غسل يدي) وسيشغل مساعد جوجل أغنية مباشرة، أما إذا كنت ترغب في تخطي الأغاني يمكن لمساعد جوجل تزويدك بمؤقت لمدة 40 ثانية لمساعدتك في غسل اليدين، ويمكنك الآن إضافة مؤقت لغسل اليد كاختصار على وجه ساعتك الذكية.