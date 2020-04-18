إنستاجرام تريد نقل فيديوهات البث المباشر إلى IGTV

أوضحت منصة إنستاجرام أن استخدام ميزة (البث المباشر) Instagram Live قد زاد بنسبة 70 في المئة في الولايات المتحدة، مما دفعها إلى طرح بعض الميزات الجديدة لتسهيل مشاهدة المحتوى وحفظه، من ضمنها السماح بشكل رسمي لجميع المستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة والتعليق عليها من خلال أجهزة حواسيب سطح المكتب.

كما أن المنصة تختبر الآن زرًا يتيح للأشخاص تحميل فيديوهات البث المباشر المنتهية بشكل مباشر إلى (IGTV)، ويمكنهم باستخدام هذا الزر أيضًا اختيار مشاركة معاينة الفيديو ضمن خلاصتهم وملفهم الشخصي، مع الإشارة إلى أنه لن يتم نقل التعليقات وملصقات الأسئلة إلى (IGTV).

وتعد خدمة (البث المباشر) Instagram Live بمثابة ميزة ضمن القصص تسمح للمستخدمين ببث الفيديو بشكل مباشر إلى المتابعين والتفاعل معهم في الوقت الحقيقي، بحيث عندما يبدأ أحد المستخدمين بثًا مباشرًا، فإن حلقة دائرية الشكل تسلط الضوء على حساب المستخدم ضمن القصص لتنبيه المتابعين لمشاهدة البث المباشر.

وتنتهي صلاحية مقاطع فيديوهات البث المباشر – التي أطلقتها المنصة في عام 2016 – عادةً بعد مرور 24 ساعة، ويكافح الأشخاص لإتاحتها بعد انتهاء التصوير، وبالرغم من أنه كانت هناك دائمًا طرق مختلفة لحفظ المحتوى، إلا أن معظم الأشخاص لم يقوموا برفع تلك المقاطع على (IGTV).

ويمكن أن يجعل الزر الجديد الذي تختبره المنصة مسألة رفع الفيديوهات على (IGTV) خيارًا أكثر جاذبية، ولن يفيد الزر المشاهدين الذين غابوا عن البث المباشر فحسب، بل يساعد إنستاجرام أيضًا على تحويل (IGTV) إلى منافس قوي لمنصة يوتيوب فيما يتعلق بالمحتوى الطويل، وتحتاج للقيام بذلك إلى المزيد من المحتوى، وتعتبر فيديوهات البث المباشر إحدى الطرق لتعبئة القسم.

وتواصل الشركة التركيز على (IGTV)، حيث حدثت التطبيق المستقل لمنصة (IGTV) من أجل تشجيع صناع المحتوى بشكل أفضل، كما أعطت الأشخاص القدرة على التشويق لمحتوى (IGTV) في القصص، ويشير هذا التحديث إلى أن إنستاجرام تحاول الاستفادة من بقاء الأشخاص ضمن المنازل ومشاهدة المحتوى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد لزيادة حجم منصة (IGTV) وترويجها بشكل أفضل.

وبدأت الشركة أيضًا في السماح للأشخاص بالوصول إلى الرسائل المباشرة من أجهزة حواسيب سطح المكتب، مما يشكل علامة أخرى على أنها تستخدم هذا الوقت لجعل تجربة سطح المكتب أكثر قابلية للمقارنة مع تجربة التطبيق المحمول.

يذكر أن جميع الأخبار الصادرة منذ الشهر الماضي حول منتجات إنستاجرام تتكيف معًا، من ضمنها محتوى إضافي لمنصة (IGTV)، ووصول إضافي من أجهزة حواسيب سطح المكتب، وضمان عمل جميع الجوانب المختلفة للتطبيق معًا حتى يتمكن الأشخاص من الترويج للمحتوى واستهلاكه في أي مكان يذهبون إليه.