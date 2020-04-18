آبل في أسبوع.. أبرز الأخبار المتعلقة بالشركة خلال الأسبوع

خسرت شركة آبل الأميركية نحو 388 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية لتبلغ قيمتها السوقية حتى نهاية شهر مارس نحو 900 مليار دولار مع تراجع أسهم الشركة بنحو 28% منذ فبراير الماضي.

تعمل آبل الآن على إنعاش الأسواق الخاصة بها من خلال عدة خطوات، سنقدم لكم في هذا الموضوع أبرز ما قامت به شركة آبل الأمريكية خلال الأسبوع.

iPhone SE 2020:

أعلنت شركة آبل في 15 أبريل عن هاتفها iPhone SE الجديد الذي يتميز بشاشة Retina HD بمقاس 4.7 إنشات، مع ميزة Touch ID، التي توفر درجة من الأمان رائدة في مجالها.

كما يتميز الهاتف بمعالج A13، ويأخذ في تصميمه شكل في آيفون 8 ، يباع iPhone SE بسعر يبدأ من 399 دولارًا فقط حيث يحتوي على معالج أقوى لا يتوفر في أغلى هاتف أندرويد يمكن شراؤه.

يفتقر هاتف iPhone SE الجديد لمكوِّن رئيسي يتمثل بالرقاقة (U1 Ultra Wideband)، وهي رقاقة ظهرت لأول مرة مع آيفون 11 في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالرغم من أن الجهاز يجمع بين بعضٍ من أفضل مكونات آيفون 11 و آيفون 11 برو مع تصميم آيفون 8.

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نهاية آيفون 8 و آيفون 8 بلس:

توقفت الشركة عن بيع آيفون 8 وآيفون 8 بلس بعد الإعلان عن الجيل الثاني من iPhone SE، الذي هو في الأساس عبارة عن جهاز آيفون 8 محدث مع خيارات ألوان مختلفة قليلًا.

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سماعات آبل:

زعم تقرير صادر عن بلومبرغ أن الشركة تعمل على سماعات رأس ممتازة تحوي على أجزاء قابلة للتبديل حتى يتمكن المستخدم من تكييفها للاستخدامات المختلفة، يعكس هذا التقرير تقريرًا حديثًا من Jon Prosser يفيد بأن آبل تخطط للإعلان عن سماعات رأس جديدة في WWDC 2020.

آبل تعيد فتح متاجرها:

قالت الشركة يوم الخميس إنها ستعيد فتح متجر البيع بالتجزئة الوحيد التابع لها في كوريا الجنوبية في 18 أبريل، مما يجعله أول موقع يعود إلى العمل بعد أن أغلقت الشركة جميع متاجرها خارج الصين الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19.

وقالت الشركة في بيان: “حققت كوريا الجنوبية تقدمًا كبيرًا خلال انتشار فيروس كورونا ويسعدنا الإعلان عن إعادة افتتاح متجر (Apple Garosugil)”، وتأتي خطة آبل لإعادة فتح المتجر في سيول بعد يوم واحد من إصدارها لهاتف iPhone SE.

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تيم كوك متفائل:

عقد Tim Cook اجتماعًا على مستوى الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث عاد إلى التحديات التي واجهتها آبل في الماضي وشجع الموظفين كما أوضح أن الشركة ستخرج أقوى من جائحة COVID-19.

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