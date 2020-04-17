أجهزة محمولة

هواوي تحدد موعد الإعلان عن هواتف nova 7

هواوي تحدد موعد الإعلان عن هواتف nova 7
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أعلنت شركة هواوي عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف (نوفا 7) nova 7، وذلك بعد العديد من التسريبات التي توقعت الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت الشركة الصينية: إن الإعلان عن هواتف (نوفا 7)، و(نوفا 7 إس إي)، و(نوفا 7 برو) سيكون في 23 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo.

هواوي تحدد موعد الإعلان عن هواتف nova 7

وتضمن منشور (ويبو) ملصقًا للهاتف الذكي مع نظام للكاميرات الخلفية مستطيل الشكل، ولا يُعلم ما إذا كان ذلك التصميم لأي من الهواتف الثلاثة.

ولم تكشف هواوي عن مواصفات الهواتف الثلاثة، ولكن التسريبات السابقة ذكرت أن (نوفا 7)، و(نوفا 7 إس إي)، و(نوفا 7 برو) ستحتوي معالجات: (كيرين 985)، و(كيرين 820)، و(كيرين 990 5جي)، على التوالي. كما كشفت صورة مسربة عن تصميم الهواتف، وخياراتها اللونية، بالإضافة إلى دعم 5G، والكاميرا الأمامية المزدوجة، ودعم التقريب بمعدل 50x.

هواوي تحدد موعد الإعلان عن هواتف nova 7
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