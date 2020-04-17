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آبل تعيد فتح متاجرها والبداية من كوريا

آبل تعيد فتح متاجرها والبداية من كوريا
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قالت شركة آبل يوم الخميس: إنها ستعيد فتح متجر البيع بالتجزئة الوحيد التابع لها في كوريا الجنوبية في 18 نيسان/ أبريل، مما يجعله أول موقع يعود إلى العمل بعد أن أغلقت الشركة جميع متاجرها خارج الصين الكبرى الشهر الماضي بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وبمجرد أن عانت من أول تفشي كبير خارج الصين، تمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على حالات الفيروس التاجي دون حدوث اضطرابات كبيرة بفضل حملة اختبار ضخمة، وتعقب مكثف لاتصالات المصابين بالفيروس.

وقالت آبل في بيان: “حققت كوريا الجنوبية تقدمًا كبيرًا خلال انتشار (كوفيد-19) ويسعدنا الإعلان عن إعادة افتتاح (متجر)Apple Garosugil”. وكانت آبل قد أعادت فتح جميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية الـ 42 في الصين في شهر آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أكثر من شهر من إغلاقها في أعقاب الوباء.

وقالت الشركة: إن التركيز في المتجر سيكون للخدمة والدعم. وأضافت: “وللعملاء الذين يرغبون في إجراء عملية شراء، لدينا العديد من الخيارات بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت للتسليم أو الاستلام في المتجر”.

وتأتي خطة آبل لإعادة فتح المتجر في سيول بعد يوم واحد من إصدارها لهاتف (آيفون إس إي) iPhone SE بشاشة قياسها 4.7 بوصات بسعر 399 دولارًا، وذلك في مسعى لجذب العملاء المهتمين بالميزانية، إذ إن جائحة (كوفيد-19) عرقلت الاقتصاد العالمي.

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