زاد استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب حالة العزل المنزلي المفروضة في العديد من دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، وتوجه العديد من الأشخاص للعمل من المنزل.

ووسط العديد من هذه التطبيقات والخدمات ظهر تطبيقي Zoom و Microsoft Teams كخيارين بارزين للعديد من المستخدمين في إجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

فيما يلي سنتعرف على Zoom و Microsoft Teams.. أيهما المناسب لك ولماذا؟

Microsoft Teams:

إذا كانت مهام عملك تستلزم استخدام حزمة تطبيقات Office 365، فيعتبر تطبيق Teams خيارًا مناسبًا جدًا لك، حيث يتكامل مع تطبيقات Word و Excel و PowerPoint وتطبيقات Office الأخرى لتقديم العروض ومشاركة الملفات بسلاسة.

بالإضافة لمميزات أخرى مثل: التحدث إلى أعضاء الفريق بشكل عام أو في قنوات محددة، ولفت الانتباه إلى المجموعة بأكملها أو إلى فرد محدد عن طريق الإشارة إليه، مع إمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 250 شخصًا في آن واحد.

وكذلك إمكانية تقديم عرض مباشر لما يصل إلى 10000 شخص، ومشاركة جدول الأعمال قبل بداية الاجتماع الافتراضي، ودعوة الضيوف للانضمام، والوصول إلى تسجيلات الاجتماعات السابقة، وجدولة الاجتماعات في التطبيق أو من خلال تطبيق البريد الإلكتروني Outlook.

ولمزيد من الشفافية خاصة مع ظهور الثغرات الأمنية بكثرة في تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، أنشأت مايكروسوفت مدونة تبرز فيها ممارساتها الأمنية المخصصة لحماية التطبيق حيث ذكرت إنها لا تستخدم بياناتك في تطبيق Teams لعرض الإعلانات، ولا تتعقب المشاركين، كما أنها تحذف جميع بياناتك بعد انتهاء اشتراكك.

ومع إمكانية تضمين فريق عملك مع اشتراك Office 365 الخاص بك، إلا أنه يمكنك تنزيل إصدار مجاني من التطبيق للتواصل معهم، كما رفعت مايكروسوفت القيود المفروضة على الإصدار المجاني حتى تتمكن الشركات والمدارس من استخدامه حتى بدون اشتراك.

كما تقدم أيضًا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة ستة أشهر من حزمة Office 365 E1، للشركات التي ليس لديها ترخيص لاستخدام تطبيق Teams، وتبدأ حزمة الاشتراك في Office 365 التي تتضمن تطبيق Teams بسعر 5 دولارات لكل مستخدم في الشهر.

لماذا يعتبر هذا التطبيق مناسبًا لك:

التكامل مع حزمة Office 365.

توفير الأمان والخصوصية.

مشاركة الملفات بسهولة.

Zoom:

يقدم Zoom خطة مجانية أساسية لاستضافة ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات اشتراك للشركات الصغيرة والمتوسطة (15 دولارًا – 20 دولارًا شهريًا).

ويتيح التطبيق ضبط أوقات الاجتماعات واختيار عدة مضيفين، كما يمكن لما يصل إلى 1000 مستخدم المشاركة في مكالمة فيديو Zoom واحدة، ويمكن إظهار 49 مقطع فيديو على الشاشة في وقت واحد.

يقدم تطبيق Zoom جودة صوت وفيديو عالية الدقة، وأدوات تعاون مثل: المشاركة المتزامنة للشاشة، والتعليق النصي، والقدرة على تسجيل الاجتماعات، والتكامل مع تطبيقي Outlook و Gmail لجدولة الاجتماعات.

ولكن إذا كنت تستخدم تطبيق Zoom، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار مشكلات الأمان التي ظهرت في التطبيق، حيث ظهرت الكثير من الثغرات المتعلقة بالخصوصية والعديد من نقاط الضعف الأمني.

وهذا ما جعل التطبيق يقدم العديد من أدوات التخصيص لحماية اجتماعاتك، مثل: استخدام معرف لكل اجتماع، وتفعيل ميزة (غرفة الانتظار) حتى تتمكن من معرفة من يحاول الانضمام إلى الاجتماع قبل السماح بالوصول.

لماذا يعتبر هذا التطبيق مناسبًا لك: