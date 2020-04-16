5 تطبيقات لإدارة الصور وتنظيمها في هواتف أندرويد

بالرغم من أن (تطبيق المعرض) Gallery App هو عنصر أساسي في أي هاتف ذكي، إلا أن الكثير من التطبيقات الافتراضية التي تأتي في هواتف أندرويد تقدم الميزات الأساسية فقط مثل خيارات المشاركة، والتحرير، والنقل، ولكن إذا أردت الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة مثل: إخفاء ألبومات الصور أو جمع بعض الصور في مجلد مشفر فهناك بعض التطبيقات الخارجية التي توفر لك ذلك.



سواء كنت تريد فرز صورك أو تنظيمها أو إخفائها عن الأعين في هاتف أندرويد فسنقدم لك اليوم 5 تطبيقات تساعدك في ذلك:



1- تطبيق Simple Gallery:

يتيح لك هذا التطبيق إدارة صورك في أندرويد بسهولة، حيث يتميز بواجهة مستخدم بسيطة، واستجابة سريعة عند الفتح، ويضم ميزات عديدة مثل: تحرير الصور، والوصول إلى المجلدات المخفية، ودعم أنواع مختلفة من الملفات مثل: RAW و SVG و GIF، والصور البانورامية وغيرها.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة (سلة محذوفات) مدمجة تتيح لك استعادة الصور التي حذفتها عن طريق الخطأ، يمنحك الإصدار المدفوع – الذي يُكلف دولارًا واحدًا – إمكانية الوصول إلى المزيد من الميزات مثل: حماية الوصول إلى التطبيق باستخدام رقم تعريف شخصي أو بصمة الإصبع، وإنشاء مجلدات مخفية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Memoria Photo Gallery:

يعتبر هذا التطبيق من أبرز تطبيقات معارض الصور وأكثرها قابلية للتخصيص، ويتيح لك ميزات متقدمة مثل: سلة المحذوفات المؤقتة، والقدرة على إخفاء الألبومات أو وضع الصور الحساسة في مجلد مشفر، بالإضافة إلى دعمه لجهاز Chrome Cast لعرض الصور على شاشة التلفاز.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق F-Stop Gallery:

يتيح لك هذا التطبيق خيار البحث من خلال الصور بناءً على البيانات الوصفية مثل: الفئات، وطراز الكاميرا، ويقدم الإصدار المدفوع والذي يُكلف 5 دولارات ميزات أخرى مثل: عرض الخريطة، والألبومات الذكية، وحماية كلمة المرور، والقدرة على إنشاء مجلدات فرعية في المجلد الواحد وهو أمر مريح للغاية إذا كان لديك الكثير من الصور في هاتفك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Piktures:

يتيح لك هذا التطبيق تحرير الصور وتشغيل مقاطع الفيديو، والوصول إلى صورك في خدمات التخزين السحابية، وتتضمن بعض الميزات المتقدمة أيضًا أداة لصنع الصور المتحركة GIF، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء صورك الحساسة في مجلد محمي، وإمكانية استعراض الصور من خلال التقويم لإلقاء نظرة على الصور التي اُلتقطت في يوم معين أو في مكان محدد.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Camera Roll:

يتميز هذا التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، كما أن لديه ميزات متقدمة مثل: تحرير بيانات EXIF لصورك، وإنشاء ألبومات افتراضية داخل ألبوم واحد دون الحاجة إلى نقل أو نسخ أي ملفات، وعرض المجلدات بسهولة من ذاكرة التخزين الداخلية أو بطاقة SD، ونسخ الصور ونقلها وحذفها بسرعة، وإمكانية إنشاء مجلدات خفية وحمايتها بكلمة مرور.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.