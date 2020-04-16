5 إضافات لمتصفح جوجل كروم توفر لك تجربة تصفح مريحة

يعتبر (جوجل كروم) Google Chrome متصفح الويب الأكثر استخدامًا، وقد حصل على هذه الشعبية بفضل العديد من مزاياه التي يوفرها للمستخدمين ومنها (الإضافات) Extensions المجانية المتوفرة في سوق كروم الإلكتروني، حيث يمكنك تثبيتها في المتصفح للحصول على أقصى استفادة من تجربة تصفحك.

إليك 5 إضافات لمتصفح جوجل كروم يجب عليك استخدامها لتحقيق اقصى استفادة:

1- LastPass:

تتيح لك إضافة LastPass تخزين اسم المستخدم وكلمات المرور لتسجيل الدخول للمواقع التي تزورها بشكل متكرر، ومزامنة كلمات مرورك عبر جميع أجهزتك، وإنشاء كلمات مرور آمنة لتحل محل كلمات المرور الضعيفة.

بالإضافة إلى إمكانية إنشاء كلمات مرور جديدة قوية أثناء الاشتراك في مواقع الويب، وفحص كلمات المرور المخزنة ومراجعتها ووضع علامة على كلمات المرور الضعيفة والمكررة لتغييرها، وملء كلمات المرور تلقائيًا نيابة عنك أثناء دخولك لموقع يتطلب ذلك.

2- FluffBusting:

يمكنك استخدام إضافة FluffBusting لتخصيص تجربة تصفح موقع فيسبوك، من خلال إخفاء جميع الإعلانات والمحتوى غير المرغوب فيه والمشاركات الإعلانية وغيرها من الأشياء التي تجدها مزعجة في صفحتك الرئيسية أثناء تصفح الموقع.

وتقدم الإضافة العديد من الفلاتر التي يمكنك تخصيصها لتجربة تصفح أفضل للموقع مثل: (Text Filter) الذي يتيح لك تصفية المنشورات التي لا تهتم بها مثل: المنشورات السياسة، وفلتر Purity الذي يتيح لك تصفية الصور التي لا تهمك مثل: الصور الذاتية، وصور الأطعمة، والصور الرياضية وغيرها.

3- Turn Off the Lights:

إضافة Turn Off the Lights موجهة بشكل أساسي للمستخدمين الذين يشاهدون الكثير من محتوى الفيديو عبر المتصفح، حيث تتيح لك الإضافة تعتيم العناصر حول الفيديو في مواقع مثل: يوتيوب و Vimeo و Dailymotion مما يتيح لك التركيز على الفيديو، وهي مناسبة لجلسات مشاهدة الفيديو الطويلة.

4- Bot Sentinel:

تستخدم إضافة Bot Sentinel تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحديد الحسابات الآلية Bot، والحسابات غير الموثوقة والاحتيالية تلقائيًا في تويتر، وحجبها من الظهور في صفحتك الرئيسية خاصة الحسابات السياسية التي تُستخدم بشكل ممنهج لإرسال رسالة سياسة معينة.

5- AutoMute:

تتيح لك إضافة AutoMute كتم أصوات الموسيقى، ومقاطع الفيديو التي تعمل بشكل تلقائي بمجرد زيارتك لموقع ويب ما في المتصفح بدلاً من الاضطرار لمغادرة الموقع، مع إمكانية السماح لك بإنشاء قائمة بيضاء للمواقع التي تريد لها أن تُشغل مقاطع الفيديو التلقائية.