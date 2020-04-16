عندما بدأت شركة (ون بلس) OnePlus إطلاق أول هواتفها الذكية في عام 2014، صُنفت هواتفها ضمن الفئة المنافسة بقوة للهواتف الرائدة، حيث تقدم مواصفات وأداءً مشابهًا للهواتف الرائدة من سامسونج، وجوجل، وهواوي وغيرها، ولكن بنصف السعر تقريبًا.

ولكن مع الوقت تطورت هواتف OnePlus، وبدأت تتحدى العلامات التجارية الكبيرة بميزات مثل: التحديثات الأسرع، وواجهة المستخدم الأبسط والأكثر انسيابية مع نظام أندرويد، وشاشات ذات معدلات تحديث أعلى مع الحفاظ على فرق في السعر.

ولكن هذا العام بدأت ون بلس في منافسة كبرى شركات الهواتف بالفعل من خلال هاتفها المميز OnePlus 8 Pro، الذي ينافس أحدث هواتف سامسونج (Galaxy S20)، حيث يعمل الهاتف بالمعالج نفسه الذي تعمل به هواتف سامسونج ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كما يضم شاشة ذات معدل تحديث 120 هرتزًا، ويدعم الشحن اللاسلكي السريع، ويقدم ميزات كاميرا قوية ولا يزال سعره أقل بنحو 200 دولارِِ من أرخص طراز في سلسلة هواتف (Galaxy S20).

فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 8 Pro المواصفات والمميزات والسعر:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus 8 Pro بتصميم بسيط وأنيق، يشبه إلى حد كبير معظم هواتف أندرويد التي صدرت هذا العام، ولكن ون بلس تفوقت على سامسونج في تقديم هاتف هيكله الخارجي مصنوع من الزجاج، ولكنه في الوقت نفسه لا يسبب مشكلة آثار بصمات الأصابع التي تظهر على ظهر الهاتف أثناء الاستخدام.

حيث استخدمت ون بلس طلاء غير لامع، يوفر لمسة نهائية ناعمة غير لامعة، ولكنه يعكس الضوء بشكل جيد، كما يحتوي الهاتف على زجاج 3D Corning Gorilla Glass في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

تخلت (ون بلس) هذا العام في تصميم (OnePlus 8 Pro) عن الكاميرا الأمامية المنبثقة التي قدمتها العام الماضي في هاتف (OnePlus 7 Pro)، وقامت هذا العام بدمج الكاميرا الأمامية في الشاشة، حيث يحتوي الهاتف على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للكاميرا الأمامية، وهو أمر شائع بشكل متزايد في معظم هواتف أندرويد الرائدة التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولكن أخيرًا، أضافت ون بلس ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP68، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واطًا للمرة الأولى في هواتفها. كما يضم الهاتف مكبرات صوت إستريو مع دعم تقنية (الصوت المحيطي) Dolby Atoms، ولكن الهاتف لا يدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن، وتوصيل السماعات.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Fluid AMOLED بدقة 3168 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 513 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتمتاز الشاشة بدقة لونية عالية، وتدعم تقنية +HDR10، ومعدل تحديث 120 هرتزًا مما يوفر لك سلاسة أكبر في التمرير والتفاعل مع المحتوى، واللعب.

أضافت OnePlus بضع الميزات المثيرة للشاشة لتوفير تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر سلاسة، ومنها:

ميزة (Vibrant color effect Pro): لتوفير دقة ألوان عالية للغاية للحصول على تجربة مشاهدة واقعية.

ميزة (Motion Graphics Smoothing: التي تعمل مع تطبيقات معينة مثل: يوتيوب ونتفلكس وأمازون برايم فيديو، لرفع معدل الإطارات في الثانية الواحدة من 24 إلى 120 إطارًا مما يوفر لك تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

ميزة (HDR Boost): تعمل على تحسين التفاصيل وإبرازها أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك.

الأداء:

يعمل هاتف OnePlus 8 Pro بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم الثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، الذي يوفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالأجيال السابقة، ويضم مودم (X55 Dual Mode 5G) لدعم اتصال بشبكات 5G.

كما يمكن للهاتف التبديل تلقائيًا بين شبكات 5G و 4G لإطالة عمر البطارية والحفاظ على اتصالك. مما يتيح لك الاتصال بشبكات متعددة في الوقت نفسه للحصول على تغطية أوسع، وسرعات تنزيل أسرع. كما يدعم الهاتف اتصال (Wi-Fi 6)؛ مما يتيح لك التصفح بشكل أسرع 270% من ذي قبل.

يأتي الهاتف بخيارين لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 الأحدث – المصممة لزيادة سرعات الذاكرة بنسبة 30% مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% -، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع FS3.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يأتي هاتف OnePlus 8 Pro بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.78، تعتمد على مستشعر Sony IMX689، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، والتقريب الهجين حتى 3 مرات، والثانية: بدقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثالثة:عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.44، والرابعة: عدسة لفلترة الألوان بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على تحسين الصور لحظة التقاطها، وضبط السطوع، وتسليط الضوء على التفاصيل، وتعزيز الوضوح، يتيح لك وضع (Macro) التركيز على الأهداف القريبة بمسافة لا تتعدى 3 سنتيمترات لالتقاط تفاصيل جديدة معقدة.

كما يتيح لك الوضع الليلي الذكي المحسن (Nightscape 3.0) الكشف عن مزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون التضحية بالجودة، أو التفاصيل. ويدعم تطبيق الكاميرا العديد من الميزات التي تسهل تحرير الصور والفيديو.

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية أحادية تعتمد على مستشعر Sony IMX471 الأحدث، بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.45، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي. وتتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية، ونظام التشغيل:

يعمل هاتف OnePlus 8 ببطارية سعتها 4510 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 30 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 23 دقيقة فقط.

بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واطًا، وتقول الشركة إنه يتيح شحن البطارية لاسلكيا بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف أيضا ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، لشحن أجهزة الأخرى مثل الساعة الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS، الخاصة بشركة ون بلس، التي طورتها ليسهل استخدامها، وتعتبر واحدة من أفضل واجهات المستخدم المتاحة في الهواتف الذكية، بفضل تصميمها البسيط، ووظائفها وميزاتها القوية، وإتاحة الكثير من خيارات التخصيص.

السعر والتوافر:

تعتزم شركة ون بلس طرح هاتف OnePlus يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، بثلاثة ألوان هي: الأزرق، والأخضر، والأسود.

وقد صرّحت الشركة بأن الهاتف سيتاح للبيع عبر موقعها الإلكتروني OnePlus.com، عبر متجر أمازون في الولايات المتحدة، وسيتوفر بسعر:

899 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت.

999 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت.

المواصفات OnePlus 8 Pro المعالج Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر. الشاشة 6.78 بوصات من نوع Fluid AMOLED، وبدقة 3168 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 513 بكسلًا في البوصة الواحدة. معدل التحديث 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.0. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.78، تعتمد على مستشعر Sony IMX689، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، والتقريب الهجين حتى 3 مرات، والثانية: بدقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثالثة:عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.44. والرابعة: عدسة لفلترة الألوان بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 أو 240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 480 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.45، تعتمد على مستشعر Sony IMX471 الأحدث، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي. تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، والجيل الرابع 4G وواي فاي: Wi-Fi 6 الأحدث بمعدل 9.6 جيجابت في الثانية. وبلوتوث 5.1. وNFC. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 10 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS. البطارية 4510 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واطًا. الألوان الأخضر، والأزرق، والأسود. الوزن 199 جرامًا. الأبعاد 165.3 × 74.3 × 8.5 مم. السعر يبدأ من 899 دولارًا. الحجز متاح الآن عبر موقع الشركة. التوافر 29 أبريل/ نيسان الجاري.