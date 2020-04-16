عجلات Mac Pro من آبل أغلى من iPhone SE

بدأت شركة آبل ببيع طقم عجلات أحدث جهاز (ماك برو) Mac Pro، وفي حال كنت تعتقد أن جهاز (iPhone SE) الجديد المنخفض التكلفة هو علامة على أن شركة كوبرتينو تحاول التوفير، فيجب عليك التفكير مرة أخرى، إذ يبلغ سعر طقم العجلات 699 دولار، ويمنحك أربع عجلات من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكنك تثبيتها مكان الأقدام القياسية.

وعرضت شركة آبل العجلات عندما أعلنت لأول مرة عن جهاز ماك برو العام الماضي، وهي عبارة عن عجلات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول مع شريط من المطاط، ومصممة لتحل محل الأرجل المعدنية القياسية لجهاز سطح المكتب، مما يجعل من السهل نقله في الاستوديو أو المكتب.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمكن فيها لمستخدمي ماك برو الحصول على عجلات، لكنها المرة الأولى التي يتم تقديمها كملحق مستقل، بحيث جعلتها الشركة اختيارية كبديل للأقدام العادية أثناء طلب جهاز ماك برو الجديد بعدما وصل حاسب سطح المكتب إلى رفوف المتاجر في أواخر العام الماضي.

ويجب أن تدرك أن عجلات ماك برو تكون أرخص عند شرائها كجزء من الجهاز، إذ إن سعرها يبلغ 400 دولار عند شرائها بهذه الطريقة.

وتبيع شركة آبل لأول مرة طقم أقدام معدنية لحاسب ماك برو مقابل 299 دولار، بحيث تحصل على أربعة أقدام من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكنك تثبيتها على الجهاز لتحسين الاستقرار، وفي حال اختار المستخدم الحصول على عجلات عند شراء الحاسب لأول مرة، فلن يحصل على طقم الأقدام، بل يجب عليه شرائها بشكل منفصل.

ومن الواضح أن هذه الملحقات ليست رخيصة، إذ يمكنك الحصول على هاتف آيفون الجديد (iPhone SE) وتوفير نحو 200 دولار بدلًا من شراء طقم العجلات، ومع ذلك، فإن الحديث هنا عن جمهورين مختلفين تمامًا، حيث يبدأ سعر جهاز ماك برو من 6 آلاف دولار، وقد يصل سعره إلى 53 ألف دولار لأعلى المواصفات.