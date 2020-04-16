حافظ على لياقتك في المنزل مع ساعة هونر MagicWatch 2

نظراً لضرورة بقاء الناس في المنزل خلال هذه الفترة، زادت لديهم أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن أكثر من أي وقت مضى، وكثُر البحث عن نهج جديد ومبتكر للحفاظ على النشاط الذهني والجسدي بسبب تأثّر روتين الحياة وقلّة الخيارات.

تقدم التقنيات الذكية اليوم حلولاً ذكية للحفاظ على لياقتكم في المنزل عبر أحدث المنتجات المبتكرة التي تساهم بتحفيزكم لممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتُعدّ ساعة هونر MagicWatch 2 التي تم إصدارها مؤخراً المدربة والمرشدة الصحية المثالية لتحافظوا على حافزكم، ويمكنكم اعتبارها كمستشارة صحية تساعدكم على إدارة صحتكم بشكل أفضل وتزودكم بالمعلومات والإرشادات القابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافكم الخاصة بالصحة واللياقة بسهولة وأنتم آمنين في المنزل.

صُممت ساعة HONOR MagicWatch 2 الذكية لتوفر مزايا أكثر تخصصاً، وبفضل عمر بطاريتها التي تستمر بالعمل لمدة 14 يوماً بعد شحنها لمرة واحدة ووجه الساعة القابل للتخصيص ومزايا اللياقة البدنية الكثيرة، تعد هذه الساعة الرفيقة المثالية لكل مناسبة.

ساعة HONOR MagicWatch 2 هي المدربة الرقمية التي تحتاجونها لتحفيزكم على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي وتحدي الكسل، وزودت الساعة الذكية مع 15 وضعاً للياقة البدنية بما في ذلك 8 رياضات خارجية و7 في المنزل مع إرشادات صوتية تزود المستخدم بالنصائح في الوقت الفعلي.

تم تحسين ساعة MagicWatch 2 لتوفر تجربة التدريب الآمنة عبر مجموعة متنوعة من البيانات مثل VO2Max7 وتأثيرات التمارين اللاهوائية أو الهوائية، حيث تساعد هذه التقنيات على فهم النتيجة المتوقعة للتمرين ومدة التعافي التي يحتاجها المستخدم ليتهيأ جسده للجلسة التالية. لذلك سواء كنتم تمارسون الرياضة لفترة قصيرة أو إن كنتم تلتزمون بالتمرين لمدة ساعة، ستتبع الساعة الذكية كل نشاطاتكم، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً كي تتمكنوا من ارتدائها أثناء السباحة.

أما بالنسبة لمن يستخدمون جهاز المشي أو لديهم القدرة على الخروج والركض ضمن مسار مخصص، تقدم الساعة الذكية 13 دورة تدريبية للجري ابتداءً من مستوى المبتدئين وحتى المستويات المتقدمة مع تتبع التمارين في الوقت الفعلي وتوفير التعليمات والتقييم. ومهما كان هدفكم سواء إنقاص الوزن أو تخفيف الضغط والتوتر أو تعزيز القدرة على التحمل، يستطيع المستخدم الاختيار حسب أهدافه المتعلقة بالجري.

كما زُودت الساعة الذكية بأحدث الابتكارات لتتبع الصحة الشخصية، وبفضل تقنية المسار الضوئي المبتكرة، تستطيع ساعة MagicWatch 2 مراقبة معدل ضربات القلب بدقة على مدار الساعة، كما تحافظ تقنية HUAWEI TruRelax على انخفاض مستويات التوتر وإبقائها تحت السيطرة طوال اليوم.

تقاوم هذه الساعة الذكية الكسل وفترات الجلوس الطويلة خلال العمل من المنزل عبر الإشعارات المرئية التي تحفزكم على الحركة كل ساعة، ويشجع الاطلاع على هذه البيانات الأشخاص في غالب الأوقات على الاستمرار في مراقبة أدائهم ومواصلة الحركة إلى أن يحققوا أهداف اللياقة الخاصة بهم، حيث يمكنهم ذلك من تحديد مدى تقدمهم والشعور بقدر أكبر من الرضى.

ومن المهم أن تعتنوا بجودة نومكم بعد تتبع صحتكم والانتهاء من جلسة الرياضة فالنوم هو أداة الاستشفاء الأكثر أهمية لنا، ويساعد الحفاظ على نمط نوم صحي في مكافحة مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية، وخاصةً عند تغيّر الروتين الذي اعتدنا عليه. وتشخّص تقنية HUAWEI TruSleep™ 2.0 ستة أنواع شائعة من اضطرابات النوم وتقترح أكثر من 200 طريقة لتحسين جودة النوم باستخدام طرق التتبع العلمية للنوم المصممة خصيصاً لمراقبة عادات نومكم والحصول على جودة نوم أفضل ليلاً.

تتوفر ساعة HONOR MagicWatch 2 حالياً بلونين هما الأسود الفحمي بسعر 749 درهم إماراتي واللون البني الكتاني بسعر 849 درهم إماراتي على Hihonor.com وAmazon.ae وNoon.com.