آبل تعلن نهاية iPhone 8 و iPhone 8 Plus

توقفت شركة آبل عن بيع (iPhone 8) و (iPhone 8 Plus) بعد الإعلان عن الجيل الثاني من (iPhone SE)، الذي هو في الأساس عبارة عن جهاز (iPhone 8) محدث مع خيارات ألوان مختلفة قليلًا وشاشة بقياس 4.7 إنشات وزر المنزل المدمج ضمنه معرف اللمس (Touch ID) بدلاً من (Face ID) لكن مع الرقاقة الأسرع (A13 Bionic).

ولا يوجد حتى الآن إصدار بحجم (iPhone 8 Plus) من هاتف (iPhone SE) الجديد، مما يعني أنه لا يوجد بديل مباشر لهاتف (iPhone 8 Plus) بقياس الشاشة 5.5 إنشات، وذلك بالرغم من أن الشائعات تشير إلى أن هاتف (iPhone SE Plus) ما يزال قيد التطوير.

وتبيع آبل جهاز (iPhone SE) الجديد مقابل 399 دولار، أي أرخص بنحو 50 دولارًا من (iPhone 8) الذي يحل محله، ويبدو أن الشركة تحاول جعل محبي الهواتف الأكبر حجمًا يتوجهون إلى (iPhone 11) بدلاً من طرح (iPhone SE Plus)، بحيث إنها لا تريد تشتيت مبيعات نموذج (iPhone SE) بهذه الطريقة.

وكانت شركة آبل قد طرحت (iPhone 8) و (iPhone 8 Plus) جنبًا إلى جنب مع (iPhone X) في شهر سبتمبر 2017، وجاء (iPhone 8) و (iPhone 8 Plus) خلفًا لجهازي (iPhone 7) و (iPhone 7 Plus)، وشملت الميزات الرئيسية تصميمًا مدعومًا بالزجاج مع شحن لاسلكي، ومقاومة محسنة للماء، وكاميرا متطورة.

وبالرغم من أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون توقفت عن بيع (iPhone 8 Plus)، إلا أن المعلومات توضح أن الهاتف ما يزال متاحًا للشراء في الوقت الحالي من خلال متاجر التجزئة المختارة ومواقع التجارة الإلكترونية المحددة، مثل أمازون.