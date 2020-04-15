هونر تعلن عن ثلاثة أجهزة ضمن سلسلة Honor 30

كشفت العلامة التجارية (هونر) Honor عن سلسلتها الرائدة (Honor 30)، وذلك بعد مرور أسابيع فقط من إطلاق الشركة الأم هواوي لثلاثة هواتف ذكية جديدة ضمن تشكيلة (Huawei P40)، وبشكل يشابه الشركة الأم، فإن هونر أعلنت عن ثلاثة أجهزة هي (Honor 30) و (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus)، التي يقتصر وجودها الآن على السوق الصينية.

ويبدو كل من (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus) متشابهان تمامًا، لكنهما يتميزان بمواصفات مختلفة بالنسبة للكاميرا الخلفية الرباعية، إذ يأتي الجهاز الأول بعدسة أساسية بدقة 40 ميجابيكسل بمستشعر (RYYB IMX600)، بينما يأتي الجهاز الثاني بعدسة أساسية بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر (RYYB IMX700).

ويستخدم (Honor 30 Pro Plus) مستشعر (UltraVision IMX700) بدقة 50 ميجابيكسل نفسه الموجود ضمن هاتف (Huawei P40 Pro)، ويشترك (Honor 30 Pro) مع (Honor 30 Pro Plus) بالعدسة ذات الزاوية الواسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل والعدسة المقربة بقدرة 50X مع ميزة مثبت الصورة البصري (OIS).

ويقدم (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus) تكبيرًا بصريًا بقدرة 5X وتقريبًا هجينًا بقدرة 10X وتقريبًا رقميًا بقدرة 50X، وحصل هاتف (Honor 30 Pro Plus) على 125 درجة ضمن منصة القياس (DxOMark)، بينما حصل هاتف (Huawei P40 Pro) على 128 درجة ضمن منصة القياس.

بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فإن هناك كاميرا أساسية بدقة 32 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل ضمن (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus)، ويتميز الجهازان بجسم زجاجي منحني مع وحدة كاميرا مستطيلة في الزاوية اليسرى العليا تشبه وحدة كاميرا أجهزة (Galaxy S20).

وزودت الشركة (Honor 30 Pro) و (Honor 30 Pro Plus) بمعالج (Kirin 990 5G) مع شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.57 إنشات وبدقة 2400×1080 بيكسل، بمعدل تحديث 90 هيرتزًا لهاتف (Honor 30 Pro Plus).

وبالحديث عن (Honor 30)، فإن الهاتف يعمل بمعالج (Kirin 985 5G)، ويتضمن شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.53 إنشات بمعدل تحديث 60 هيرتزًا، مع كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 40 ميجابيكسل وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابيكسل بقدرة 50X وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وتأتي نماذج (Pro) و (Pro Plus) بمكبرات صوت مزدوجة وتقنية التبريد السائل لتحسين الإدارة الحرارية، وتتميز جميع النماذج الثلاثة ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 40 واط، بينما يدعم نموذج (Honor 30 Pro Plus) الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 27 واط والشحن اللاسلكي العكسي.

الأسعار:

Honor 30:

نموذج 6/128: 425 دولار.

نموذج 8/128: 455 دولار.

نموذج 8/256: 495 دولار.

Honor 30 Pro:

نموذج 8/128: 565 دولار.

نموذج 8/256: 625 دولار.

Honor 30 Pro Plus: