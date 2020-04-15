ما هي نسخة iPhone SE الأنسب لك؟ وكيف تحصل عليها الآن؟

أعلنت شركة آبل للتو عن الجيل الثاني من iPhone SE بسعر يبدأ من 399 دولارًا، حيث يحتوي هاتف iPhone SE الجديد على شاشة مقاس 4.7 إنش، كما يعيد الهاتف زر الشاشة الرئيسية مع Touch ID، لا تنخدع بسعره المنخفض، لأن هاتف iPhone SE الجديد قوي مثل هاتف آيفون 11.

يستخدم iPhone SE معالج A13 من آبل، ويحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل ويملك ميزة الشحن اللاسلكي، كما يتوفر بسعة تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت ويأتي باللون الأسود أو الأبيض أو الأحمر.

تُفتح الطلبات للحصول على هاتف آبل الجديد بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة 17 أبريل، كما ستبدأ عمليات التسليم بعد أسبوع واحد، وإذا أردت الحصول على الهاتف الجديد، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

متى يمكنك شراء آيفون الجديد من آبل؟

ستبدأ آبل في أخذ الطلبات المسبقة لهاتف iPhone SE الجديد يوم الجمعة 17 أبريل، وستبدأ الطلبات في الوصول في 24 أبريل.

ما هي الألوان التي سيأتي بها هاتف iPhone SE؟

يأتي الهاتف الجديد باللون الأسود والأبيض والأحمر.

ماذا عن حجم التخزين؟

يمكن الحصول على هاتف آيفون الجديد بسعة تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ما هي تكلفة الهاتف؟

نسخة 64 جيجابايت: 399 دولارًا.

نسخة 128 جيجابايت: 449 دولارًا.

نسخة 256 جيجابايت: 549 دولارًا.

سيتوفر الهاتف الجديد للطلب من apple.com ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، وسيتوفر لدى موزعي آبل المعتمدين وبعض شركات الاتصالات يوم الجمعة الموافق 24 أبريل في الولايات المتحدة وأكثر من 40 بلداً ومنطقة أخرى.