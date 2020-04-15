كيفية الحصول على الألعاب المدفوعة من سوني بشكل مجاني

أعلنت شركة سوني يوم الثلاثاء أنها ستوفر لجميع مستخدمي PlayStation 4 بعض الألعاب بشكل مجاني لمساعدتهم على الالتزام بالحجر الصحي، حيث تعتبر سوني هذا الطرح جزء من مبادرة الشركة الجديدة (العب في المنزل).

ستتوفر لعبة Journey ولعبة UNCHARTED The Nathan Drake Collection بشكل مجاني من سوني لجميع مستخدمي PlayStation 4 اعتبارًا من 15 أبريل وتحديدًا في الساعة الثامنة بتوقيت المحيط الهادئ، حيث سيتمكن اللاعب من تنزيل هذه الألعاب حتى تاريخ 5 مايو، وبمجرد تنزيل الألعاب ستصبح ملكًا للمستخدم.

هذه أربع ألعاب مجانية، بما أن مجموعة Nathan Drake تتضمن ثلاث ألعاب في سلسلة Uncharted:

Uncharted: Drake’s Fortune

Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 3: Drake’s Deception.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بـ Journey في وضع لاعب واحد، إلا أن الكثير من قوة اللعبة كانت في اللعب المتعدد، مما يتطلب اشتراكًا في PlayStation Plus.

كما أعلنت شركة سوني أنها خصصت 10 ملايين دولار لدعم مطوري الألعاب المستقلين، وهو الجزء الثاني من مبادرة Play at Home، حيث سيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول ذلك في وقت لاحق.