نصائح تكنولوجية

كيفية الحصول على الألعاب المدفوعة من سوني بشكل مجاني

سوني PlayStation 4
1

أعلنت شركة سوني يوم الثلاثاء أنها ستوفر لجميع مستخدمي PlayStation 4 بعض الألعاب بشكل مجاني لمساعدتهم على الالتزام بالحجر الصحي، حيث تعتبر سوني هذا الطرح جزء من مبادرة الشركة الجديدة (العب في المنزل).

ستتوفر لعبة Journey ولعبة UNCHARTED The Nathan Drake Collection بشكل مجاني من سوني لجميع مستخدمي PlayStation 4 اعتبارًا من 15 أبريل وتحديدًا في الساعة الثامنة بتوقيت المحيط الهادئ، حيث سيتمكن اللاعب من تنزيل هذه الألعاب حتى تاريخ 5 مايو، وبمجرد تنزيل الألعاب ستصبح ملكًا للمستخدم.

هذه أربع ألعاب مجانية، بما أن مجموعة Nathan Drake تتضمن ثلاث ألعاب في سلسلة Uncharted:

  • Uncharted: Drake’s Fortune
  • Uncharted 2: Among Thieves
  • Uncharted 3: Drake’s Deception.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بـ Journey في وضع لاعب واحد، إلا أن الكثير من قوة اللعبة كانت في اللعب المتعدد، مما يتطلب اشتراكًا في PlayStation Plus.

كما أعلنت شركة سوني أنها خصصت 10 ملايين دولار لدعم مطوري الألعاب المستقلين، وهو الجزء الثاني من مبادرة Play at Home، حيث سيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول ذلك في وقت لاحق.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
نصائح تكنولوجية

كيفية الحصول على تطبيقات مدفوعة بشكل مجاني على أندرويد أو iOS

نصائح تكنولوجية

تطبيقات وألعاب مدفوعة يمكن لمستخدمي آيفون الحصول عليها مجانًا

نصائح تكنولوجية

كيف يؤثر فيروس كورونا على سوق الكاميرات الرقمية؟

نصائح تكنولوجية

10 ألعاب مدفوعة يمكنك الحصول عليها مجانًا الآن

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد