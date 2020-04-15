شاهد اختبار المتانة لأحدث هواتف ون بلس OnePlus 8 Pro

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف (ون بلس) الأحدث (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وأشاد (زاك)، صاحب قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة بكون هاتف (ون بلس 8 برو) يأتي مع شاشة تمتاز بأنها تقدم مليار لون، مقارنةً بأفضل الهواتف الذكية الموجودة في السوق حاليًا، التي تقدم شاشتها نحو 16 مليون لون.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من التحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن الشاشة محمية بطبقة من زجاج (ثري دي كورنينج جوريلا جلاس) 3D Corning Gorilla Glass.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من الزجاج فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف، ولكن الأدوات المعدنية في الجيب قد تترك أثرًا يزول بسرعة.

ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، باءت بالفشل. ثم إن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (ون بلس 8 برو) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب، ولكن المدة كانت أطول من الهواتف الأخرى التي جرى اختبارها في القناة. كما صمد حساس البصمة الذي تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى بقي يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) كانت قد أعلنت عن هاتف (ون بلس 8 برو) أمس إلى جانب هاتف (ون بلس 8)، ولا يتعدى سعره 999 دولارًا أمريكيًا.