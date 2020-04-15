جوجل تضيف تبويبًا مخصصًا للأطفال إلى متجرها

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إضافة تبويب جديد إلى متجر (جوجل بلاي) Google Play مخصص للمحتوى الموجه للأطفال، وذلك بغية تسهيل العثور عليه مع زيادة الحاجة إليه إبَّان تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “لقد سمعنا من الآباء أنه من الصعب البحث في كل المحتوى الموجود للأطفال. اليوم، نحن نسهل على الآباء العثور على الأشياء الجيدة، من خلال علامة تبويب جديدة للأطفال على (جوجل بلاي) مليئة بالتطبيقات “المعتمدة من المعلمين” والتي تثري وتسلي في الوقت ذاته”.

وذكرت جوجل أنها قررت إطلاق علامة تبويب (الأطفال) Kids في وقت أبكر قليلًا من المخطط لأن الآباء الذين جربوها “أخبرونا أنها كانت مفيدة، خاصة الآن مع غياب أطفالهم في المنزل عن المدرسة وقضاء المزيد من الوقت مع الشاشات”. وأضافت: “نظرًا لأن الوقت مبكر، فقد لا ترى بعض تطبيقاتك المفضلة هناك حتى الآن، ولكننا سنضيف محتوى جديدًا في أسرع وقت ممكن”.

وتعتقد جوجل أن المحتوى الرائع للأطفال يجب أن يكون مثيرًا للفضول، ومساعدًا للأطفال على التعلم، وممتعًا. ولتقديم التطبيقات في علامة التبويب الجديدة، فقد تعاونت الشركة مع خبراء أكاديميين ومعلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أن التطبيقات تُقيَّم بناءً على عوامل مثل ملاءمة العمر، وجودة التجربة، والإثراء، والسعادة. وفي قائمة التطبيق، ستُضاف معلومات توضح سبب تصنيف التطبيق بدرجة عالية لمساعدة الآباء في تحديد ما إذا كان التطبيق مناسبًا لأطفالهم.

هذا، وستُضاف علامة التبويب الجديدة (الأطفال) مع التطبيقات المعتمدة من المعلمين إلى متجر (جوجل بلاي) في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، على أن تتوسع في جميع دول العالم خلال الأشهر المقبلة.