تقرير: جوجل تطور معالجًا خاصًا لهواتف وحواسيب كروم بوك

أفاد تقرير جديد بأن شركة جوجل تعمل على تطوير معالجها الخاص الذي قد يُستخدم في هواتفها الذكية (بكسل) Pixel اعتبارًا من العام المقبل، في حين ستُستخدم النُسخ اللاحقة من المعالج في حواسيب (كروم بوك) التابعة للشركة.

وذكر موقع Axios أن المعالج – الذي سُمِّي رمزيًا Whitechapel – قد يكون ثماني النوى بمعمارية ARM وقد بُني باستخدام تقنية 5 نانومتر التابعة لسامسونج.

ويُعتقد أن جوجل تسعى إلى الاستقلال كما تفعل منافستها آبل التي تصنع معالجاتها الخاصة بهواتف آيفون، وحواسيب آيباد. أما المعالج الجديد فقد يكون مُحسَّنًا، وفقًا للتقرير، لتشغيل تقنية التعلم الآلي التابعة لجوجل، وقد يُخصص قسم منه لتحسين أداء المساعد الذكي (جوجل أسيستنت) Google Assistatnt.

يُشار إلى أن جوجل تصنع بالفعل رقائق مخصصة لأداء بعض الوظائف في أجهزتها، إذ إن بعض هواتف بكسل تحتوي على رقاقة أمنية تُسمى Titan M، في حين يحتوي هاتف (بكسل 4) على معالج مساعد يُسمى Pixel Neural Core. ولكن المعالج الرئيسي في هواتف جوجل يأتي من شركة كوالكوم، وذلك على غرار الكثير من هواتف أندرويد الموجودة في السوق.