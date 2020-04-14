5 تطبيقات لحماية الأطفال أثناء استخدامهم الإنترنت

مع استمرار تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وحالة العزل المنزلي التي تفرضها الكثير من الدول على مواطنيها، زادت المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال عند استخدامهم للإنترنت والهواتف الذكية في المنزل.

يمكنك الاستعانة بأدوات الرقابة الأبوية المدمجة في الأجهزة، كما توجد بعض التطبيقات التي تساعدك على مراقبة ما يفعله الأطفال عند تصفحهم الإنترنت.

فيما يلي سنتعرف على 5 تطبيقات لحماية الأطفال عند استخدامهم الإنترنت أثناء الحجر المنزلي:

1- تطبيق Net Nanny:

يعتمد هذا التطبيق على الذكاء الاصطناعي لحظر المحتوى المشكوك فيه أو الخطير قبل أن يراه الطفل، بالإضافة لتصفية بعض مواقع الويب ومراقبة النشاط الرقمي، ومراقبة وقت الشاشة وتقييده.

كما يضم ميزة تُسمى (Family Feed) للإبلاغ عما يبحث عنه الأطفال عبر الإنترنت وكذلك التطبيقات التي يستخدموها، بالإضافة إلى فلترة عمليات البحث، وحظر المواقع التي تقدم معلومات عن فيروس كورونا لمساعدة الأطفال الذين قد يشعرون بالقلق.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ويتوفر إصدار لنظام التشغيل ويندوز وماك أوإس.

2- تطبيق Bark:

يراقب هذا التطبيق النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة الى موقع يوتيوب وأكثر من 20 موقعًا من مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى مشكوك فيه قد يبحث عنه الاطفال أو يشاهدوه، كما يقوم بإرسال تنبيهات للوالدين إذا اكتشف أي محتوى ضار قد يتعرض له الطفل عبر الإنترنت.

كما يتيح التطبيق للوالدين ضبط وقت الشاشة وإدارته، وتصفية مواقع الويب حيث يمكنك السماح بمواقع معينة أو حظرها، أو حتى فئات كاملة مثل: خدمات البث، والألعاب عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Google Family Link:

يتيح هذا التطبيق للآباء إنشاء حساب جوجل للطفل إذا كان عمره أقل من 13 عامًا، مع إمكانية الوصول إلى معظم خدمات جوجل مثل: بريد جيميل وخدمة الصور، بالإضافة إلى إمكانية تتبع حساب الطفل وإرشاده إلى المحتوى المناسب.

يمكن للوالدين أيضًا الموافقة على التطبيقات التي يريد الاطفال تنزيلها أو رفضها، ويرشح التطبيق بعض التطبيقات التي يوصي بها المعلمون، والتي يمكن للوالدين إضافتها مباشرة إلى هاتف الطفل، ويتضمن أدوات تحكم أخرى، مثل: وقت الشاشة، وقفل الهاتف لوقت العائلة وتتبع الموقع.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق OurPact:

يتيح هذا التطبيق للآباء تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات معينة، وتصفية مواقع الويب، ومراقبة مواقعهم الجغرافية من خلال تقنية GPS، وجدولة وقت الشاشة والأنشطة المتكررة مثل: وقت النوم، وحظر الوصول إلى الإنترنت والتطبيقات في أي وقت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Goya-Move:

هذا التطبيق يركز على مراقبة النشاط البدني للطفل أكثر من نشاطه على الإنترنت، لمنعه من استخدام هاتفه طوال اليوم، ويتيح للآباء قفل تطبيقات معينة حتى يقوم الطفل بعدد خطوات معينة، أو يكمل قائمة بالأعمال الروتينية، وتفعيل وقت الشاشة للواجبات المنزلية أو وقت العائلة أو وقت النوم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.