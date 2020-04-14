أجهزة محمولة

ون بلس تعلن عن سماعتها الجديدة Bullets Wireless Z

ون بلس تعلن عن سماعتها الجديدة Bullets Wireless Z
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أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الثلاثاء – إلى جانب هاتفي (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو) – عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (بولتس وايرلس زد) Bullets Wireless Z.

وتمتاز سماعة الأذن الجديدة من الشركة الصينية بسعرها الذي لا يتجاوز 50 دولارًا أمريكيًا، كما تمتاز بقدرته على العمل لمدة 20 ساعة من تشغيل الصوتيات للشحنة الواحدة. كما أنها تدعم تقنية الشحن Warp Charge ما يعني أنها ستُشحن للعمل لمدة 10 ساعات بمجرد شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

ون بلس تعلن عن سماعتها الجديدة Bullets Wireless Z

وتدعم Bullets Wireless Z ضوابط التحكم المغناطيسية لإيقاف ومعاودة تشغيل الصوتيات. ويمكن إتمام عملية الاقتران بهواتف (ون بلس) بمجرد نقرة واحدة، بالإضافة إلى النقر المزدوج للتبديل الفوري بين جهازين مقترنين معًا بالسماعة.

وبخلاف سماعة Bullets Wireless 2 – التي جاءت في لونين فقط – فإن السماعة الجديدة تتوفر بالأزرق، والأخضر، والأسود، ولون الشوفان. وتدعم السماعة مقاومة الماء وفق معيار IP55، وتقنية البلوتوث 5، وستُشحن مع 3 خيارات من الرؤوس السيليكونية، وسلك شحن من نوع USB-C.

يُشار إلى أن (ون بلس) لم تحدد موعدًا رسميًا لإطلاق سماعة الأذن الجديدة Bullets Wireless Z التي ستتوفر بسعر 49.95 دولارًا أمريكيًا.

ون بلس تعلن عن سماعتها الجديدة Bullets Wireless Z
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