ون بلس تعلن رسميًا عن OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro

ون بلس تعلن رسميًا عن OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفيها الذكيين (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro و(ون بلس 8) OnePlus 8، وذلك بسعر 700 دولار أمريكي للأخير، وبسعر لا يتجاوز 999 دولارًا أمريكيًا للأول.

وقالت الشركة الصينية: إن الهاتفين متاحان للبيع عبر موقعها الإلكتروني OnePlus.com اعتبارًا من 29 نيسان/ أبريل الجاري، كما سيُباعان عبر متجر أمازون في الولايات المتحدة.

(ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro

يأتي هاتف (ون بلس 8 برو) مع شاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.78 بوصات، وهذا القياس هو الأكبر من (ون بلس) حتى الآن، وتمتاز الشاشة أيضًا بمعدل التحديث العالي 120 هرتزًا. كما تمتاز الشاشة بدقة لونية عالية، ودعم تقنية +HDR10، بالإضافة إلى تقنية MEMC، التي يمكنها رفع سرعة تشغيل مقاطع الفيديو التي بمعدل 24 إطارًا في الثانية إلى 120 إطارًا في الثانية.

وتحتوي شاشة الهاتف أيضًا ثقبًا للكاميرا الأمامية. ويمتاز الهاتف بأنه الأول بين هواتف الشركة في دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، كما أنه الأول في دعم تقنية الشحن اللاسلكي، إذ يدعم تقنية Warp Charge 30 Wireless التي يمكنها شحن الهاتف باستطاعة 30 واطًا، ويمكن شحن البطارية بنسبة 50% في غضون نصف ساعة فقط. كما يمتاز الهاتف بدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي. أما تقنية الشحن السلكي بالاستطاعة ذاتها فهي تشحن الهاتف من 0% إلى 50% في 23 دقيقة، حسب الشركة. هذا، وتبلغ سعة البطارية 4,510 ميلي أمبير/ الساعة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرتان بدقة 48 ميجابكسل، وثالثة لتسجيل العمق، ورابعة مساعدة. أما الرئيسية فهي تستخدم حساس Sony IMX689، وتدعم تقنية التركيز التلقائي الأحادي الاتجاه للبكسلات جميعها. ويمكن للكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، مستخدمةً ميزة Single Shot 3-HDR، التي تسجل ثلاثة تعريضات للضوء في اللحظة ذاتها، مما يُحسّن تقنية HDR بدرجة كبيرة. وتستخدم الكاميرا خليطًا من التثبيت البصري والإلكتروني.

ويمكن للكاميرا الأخرى التي بدقة 48 ميجابكسل التصوير بزاوية 120 درجة، ويمكن استخدامها أيضًا لتصوير الأجسام القريبة بمسافة لا تتعدى 3 سنتيمترات. وتأتي كاميرا تسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.44، ومثبت صورة بصري. أما الكاميرا الرابعة فهي لتصفية الألوان Color Filter.

ويحتوي هاتف (ون بلس 8 برو) معالجًا من نوع سنابدراجون 865، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6 الأحدث بمعدل 9.6 جيجابت في الثانية. هذا، وسيتوفر الهاتف بسعر 899 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر 999 دولارًا لخيار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت. أما الألوان، فهي: الأخضر، والأزرق، والأسود.

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(ون بلس 8) OnePlus 8

يأتي (ون بلس 8) بمواصفات أقل من (ون بلس 8 برو)، إذ تأتي الشاشة بقياس 6.55 بوصات وبدقة +1080p، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما أن نوعية الشاشة مختلفة، ولكنها لا تزال منحنية من الجانبين، وتحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية. وتدعم الشاشة تقنية +HDR10.

وتستخدم كاميرا الهاتف الخلفية الرئيسية – التي تبلغ دقتها أيضًا 48 ميجابكسل – حساس Sony IMX586 الأقدم، مما يعني أنها تخسر تقنية التركيز التلقائي الأحادي الاتجاه. وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير العريض بزاوية 116 درجة بدقة 16 ميجابكسل، وهناك كاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. ولا توجد كاميرا لتسجيل العمق، ولكن الكاميرا الرئيسية تدعم التقريب بمعدل 2x.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا، التي تشحن البطارية بنسبة 50% في 22 دقيقة فقط. ولكن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ويشترك (ون بلس 8) مع (ون بلس 8 برو) في نوع المعالج، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، ولكن ذاكرة (رام) من نوع LPDDR4X، وليس LPDDR5. كما يشتركان في دعم تقنيتي 5G، و Wi-Fi 6، بالإضافة إلى وجود حساس البصمة ضمن الشاشة، ومكبرات صوت إستريو مع دعم تقنية Dolby Atmos.

وسيتوفر هاتف (ون بلس 8) بسعر 700 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر 800 دولار أمريكي لخيار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت.