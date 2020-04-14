منصة Nintendo Switch تحصل على ميزات طال انتظارها

حصلت منصة الألعاب (Nintendo Switch) على تحديث جديد للبرامج الثابتة برقم 10.0.0، مما يجلب العديد من الميزات التي طال انتظارها، من ضمنها القدرة على نقل الألعاب التي تم تنزيلها مباشرة من ذاكرة النظام إلى بطاقة التخزين الخارجية (SD)، أو العكس، وذلك في سبيل تحرير المزيد من مساحة التخزين.

ومن شأن هذه الميزة أن تجعل إدارة البرامج القابلة للتنزيل وتحديث البيانات أسهل قليلاً بعد أن كان الحل الوحيد هو إعادة تنزيل اللعبة، خاصةً عند تغيير البطاقات، لكن العيب الوحيد هو أنها لا تغطي حفظ بيانات اللعبة وبيانات التحديث، التي لا تزال نينتندو متعنتة اتجاهها.

وتعرضت صناعة ألعاب الفيديو، كغيرها من الصناعات، لمشاكل كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحاول الشركات التكيف مع الوضع العالمي الجديد بعد أن أصبحت الآن منتجاتها أكثر من مجرد أداة لتمضية وقت الفراغ.

وبالرغم من الحاجة إلى ظهور المزيد من الألعاب، فإن منصات الألعاب نفسها بحاجة أحيانًا إلى ميزات أو إصلاحات جديدة، وهو ما قدمته نينتندو لمنصة (Nintendo Switch) عبر أحدث إصدار من البرامج الثابتة، الذي يجلب أيضًا القدرة على إعداد أزرار (Joy-Cons) بحسب الرغبة.

وفي حين أن منصات الألعاب تحاول غالبًا تقديم أفضل تجربة لجميع اللاعبين، إلا أنها لا تستطيع مراعاة التفضيلات أو القدرات الشخصية، وتحتوي المنصات أو أذرع التحكم الأخرى على أدوات تتيح للمستخدمين تغيير الأزرار، وهو ما فعلته نينتندو الآن عبر التحديث الجديد.

ويسمح التحديث بإعادة تعيين الأزرار الموجودة على ذراع التحكم، على غرار التغيير الذي أجرته شركة مايكروسوفت على منصة (Xbox One) قبل بضع سنوات، بحيث يمكن تغيير الإعدادات لعصا وأزرار كل ذراع تحكم مقترنة، طالما أنها أزرار (Joy-Con) أو الأزرار الموجودة في منصة (Switch Lite) أو ذراع تحكم (Nintendo Pro).

وبمجرد ضبط إعداد جديد، يمكن حفظه كواحد من ما يصل إلى خمس إعدادات مسبقة، وهناك أيضًا 6 رموز جديدة متعلقة بلعبة (Animal Crossing: New Horizons) يمكن استخدامها ضمن ملف تعريف المستخدم، إلى جانب ميزة مرجعية لعناصر الأخبار، مما يسمح بتسليط الضوء على ما يصل إلى 300 عنصر إخباري مفضل كحد أقصى.