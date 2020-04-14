كيف تمنع التطبيقات من الوصول للكاميرا والميكروفون في آيفون؟

بمرور الوقت؛ قد يكون من السهل نسيان التطبيقات التي منحتها حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون في آيفون، وسواء كانت لديك مخاوف تتعلق بالخصوصية بعد مشاكل الخصوصية التي ظهرت في تطبيق Zoom، أو كنت ترغب في ضبط إعدادتها فقط، فيمكنك التحقق من أذونات التطبيقات بسهولة وإيقاف تشغيلها.

فيما يلي كيفية منع التطبيقات من الوصول للكاميرا والميكروفون في آيفون:

أحد خيارات إيقاف الوصول إلى الكاميرا والميكروفون في هواتف آيفون هو حذف التطبيق المعني فقط، ولكن إذا كنت تفضل الاحتفاظ بالتطبيق وإلغاء الأذونات التي منحتها له سابقًا، فهذا أمر سهل أيضًا.

كيفية التحقق من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا والميكروفون:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الخصوصية) Privacy؛ واضغط عليه.

اضغط على خيار (الميكروفون) Microphone.

ستظهر لك قائمة التطبيقات التي منحتها حق الوصول إلى الميكروفون، يمكنك من هنا حذف أي تطبيق من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

ارجع إلى إعدادات (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

ستظهر لك قائمة التطبيقات التي منحتها حق الوصول إلى الكاميرا، ويمكنك منع أي تطبيق من الوصول إلى الكاميرا من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

ثانيًا: كيفية التحقق من التطبيقات التي منحتها حق الوصول إلى الموقع في آيفون:

قد ترغب أيضًا في التحقق من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بيانات الموقع، ولإيقافها اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (خدمات الموقع) Location Services.

ستظهر لك قائمة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بيانات الموقع، اضغط على كل تطبيق لإيقاف وصوله.

أو يمكنك الضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (خدمات الموقع) Location Services، لإيقاف وصول جميع التطبيقات.

ملاحظة: الخيار الأخير قد لا يكون مناسبًا، حيث ستتوقف جميع التطبيقات التي تعتمد على (خدمات الموقع) مثل: خرائط آبل، وخدمة (Find Me) المخصصة للعثور على الهاتف في حالة ضياعه أو سرقته.

بالإضافة إلى توقف خدمة العثور على باقي الأجهزة المقترنة بهاتف آيفون مثل: سماعات (آيربودز) Airpods، ولكن إذا قررت منع أحد التطبيقات من الوصول إلى الموقع، فيمكنك دائمًا إعادة تشغيله في إعدادات الخصوصية.

إذا كنت ترغب في إيقاف الوصول للموقع في معظم التطبيقات والبدء من جديد لمعرفة التطبيقات التي تريد منحها هذا الإذن، فسوف يطالبك نظام التشغيل iOS بمنح حق الوصول للموقع في كل تطبيق أثناء استخدامه.